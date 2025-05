Live bij OOG SPORT: Vier duels uit de laatste speelronde

Helpman moet winnen om definitief tweede klasser te blijven (Foto Martijn Minnema)

Dit weekend is de laatste speelronde in de reguliere competitie van het amateurvoetbal. Zaterdag vanaf 15.00 uur zijn vier duels waarin beslissingen vallen live bij OOG Sport.

Helpman – Bedum is in 2I een rechtstreeks duel om degradatie play offs te voorkomen. Bedum staat tiende, net boven de streep en Helpman één plaats lager, onder de streep. Het verschil is twee punten. Helpman moet dus winnen om zich definitief safe te spelen. Alles minder dan winst betekent nacompetitie tegen degradatie. Rechtstreekse degradatie kan niet meer. Het gat met nummer dertien Be Quick’28 is weliswaar maar drie punten, maar omdat Be Quick’28 tegen nummer twaalf VEV”67 speelt is het niet mogelijk dat Helpman twee plekken zakt.

In 3R kunnen The Knickerbockers en Be Quick 1887 zich plaatsen voor de nacompetitie om promotie naar de tweede klasse. Be Quick 1887 is koploper in de derde periode en is bij winst in en tegen Borger periodekampioen. Op papier lijkt dat te doen. Borger is hekkensluiter en heeft in 25 wedstrijden maar negen punten behaald.

The Knickerbockers staat tweede in de reguliere stand en speelt uit tegen Groen Geel. Bij winst nemen de studenten de periode over van kampioen FC Zuidlaren. Mocht The Knickerbockers niet winnen dan moet het hopen dat FC Zuidlaren thuis zijn sportieve plicht vervult tegen Veendam 1894. De Veendammers staan één punt achter op TKB en zijn de enige overgebleven concurrent in de strijd om de tweede plek. Wat telt zaterdag zwaarder, de vriendschapsband tussen Groen Geel en TKB of toch de rivaliteit?

Onderin 3R zijn er met VV Groningen, Lewenborg en Lycurgus nog drie clubs die nacompetitie tegen degradatie willen ontlopen. Eén van deze drie ontsnapt aan nacompetitie, de andere twee zullen het derde klasserschap via de nacompetitie veilig moeten stellen. Lewenborg heeft op papier de makkelijkste tegenstander, uit bij HS88 wat voorlaatst staat en al gedegradeerd is. VVG moet naar nummer zeven DVC Appingedam en Lycurgus naar nummer negen Loppersum.

VVG en FC Lewenborg staan in punten gelijk, VVG heeft een doelsaldo dat vier doelpunten beter is dan van Lewenborg. Lycurgus heeft één punt minder dan VVG en Lewenborg.

OOG Sport is aanwezig bij HS’88 – FC Lewenborg. Van de andere wedstrijden hoort u de tussenstanden.