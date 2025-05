Live bij OOG Sport: De Titelstrijd in Eerste Klasse H

Be Quick 1887 en PKC'83 strijden om de titel in 1H (Foto Martijn Minnema)

Vanaf zaterdagmiddag drie uur houdt OOG Sport je weer op de hoogte van tussenstanden en zijn er live verslagen van de twee clubs die om de titel strijden in de Eerste Klasse H van het amateurvoetbal.

De titelstrijd tussen PKC’83 en Be Quick 1887 kan volgende week zijn apotheose krijgen als beide clubs elkaar bij PKC treffen in de voorlaatste competitieronde. Dit weekend is het voor Be Quick zaak de achterstand niet op te laten lopen. Het verschil is nu twee punten in het voordeel van PKC’83.

Pas ‘makkelijke koekjes’ als je heel erg je best doet

PKC’83 trapt om half drie af tegen Rolder Boys, die staan voorlaatst en er is een wonder voor nodig om niet rechtstreeks te degraderen. Sterker nog, Rolder Boys kan zaterdag al degraderen.

Behalve de kraker thuis tegen Be Quick staat er op de laatste speeldag nog een uitwedstrijd tegen hekkensluiter Roden op het programma voor PKC’83. Het zette vorige week een punt achter een mindere fase waarin het de voorsprong op de achtervolgers zag slinken. Bij Buitenpost, één van die achtervolgers, werd met 4-1 gewonnen.

Op voorhand lijkt Rolder Boys een makkie, de Drenten haalden uit hun laatste acht wedstrijden slechts één punt. Maar PKC’83 zal beseffen dat makkelijke koekjes pas gebakken worden als je heel erg je best doet. Voor PKC’83 is de opdracht duidelijk, de komende twee thuiswedstrijden winnen en de titel is binnen.

Of, als Be Quick niet van Buitenpost wint, volstaat na een zege op Rolder Boys een punt in de topper tegen Be Quick. Eerder dit seizoen won PKC’83 uit met 3-1 van Rolder Boys.

Winst Be Quick noodzakelijk voor titelkansen

Als PKC’83-Rolder Boys bijna afgelopen is begint Be Quick 1887 om kwart over vier aan zijn thuiswedstrijd tegen nummer vijf Buitenpost. Voor de Friezen kwam vorige week een eind aan een goeie serie met de nederlaag tegen PKC’83 en daarmee ook aan de titelaspiraties nu de Blauwkes acht punten achter staan op PKC’83.

Ervan uitgaande dat PKC de klus klaart tegen Rolder Boys is winst voor Be Quick noodzakelijk om de titelkansen in eigen hand te houden. Bij winst blijft het verschil dan twee punten en zou Be Quick een week later met een zege in de kraker op de Kring op de voorlaatste speeldag de koppositie kunnen kapen bij PKC’83.

Daarnaast is Be Quick nog in de race om de derde periode te pakken, daarin deelt Be Quick de koppositie met Blauw Wit’34. Buitenpost kan bij winst op één punt van Be Quick komen in de derde periode. Bij een nederlaag tegen Buitenpost komt plek twee (en deelname aan de nacompetitie) bovendien in gevaar.

Be Quick treft na PKC’83 met Drachtster Boys ook nog een pittige tegenstander. De druk zit er dus vol op bij Be Quick 1887. Vorig seizoen troffen beide clubs elkaar nog in de vierde divisie, toen eindigde het op de Esserberg in 2-2. Het duel in Buitenpost eerder dit seizoen eindigde in 1-1.