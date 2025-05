link050 Magazine – Wat kun jij doen?

Wat kunnen nieuwkomers in Nederland doen, dus ook in Groningen?

Het link050 magazine is weer uit! Het doel van dit speciale magazine is om te illustreren waarom het voor nieuwkomers (d.w.z. de groep die er echt pas net is en nog in een opvangcentrum zit en bijv. buitenlandse studenten en expats) een verschil maakt om in een passende vrijwilligersfunctie aan de slag te kunnen (taal, contacten, cultuur, vaardigheden, etc.). Daarnaast kunnen mensen denken dat er veel gedoe bij komt kijken, terwijl dat vaak erg meevalt. Dus we willen ook organisaties informeren over wat ze wél moeten regelen en met wie ze meer contact kunnen opnemen als het ze leuk lijkt om met nieuwkomers te werken.

