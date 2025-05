Lewenborg door na thriller; Helpman degradeert; geen promotie Gorecht

Helpman-Be Quick Dokkum (Foto Martijn Minnema)

Vandaag begon voor een aantal Groningse clubs de nacompetitie voor promotie of juist tegen degradatie. Voor Haren, Helpman, Gorecht, The Knickerbockers en Be Quick 1887 zat. kwam al in de eerste ronde een eind aan alle hoop. Lewenborg, HFC’15, Gruno, Glimmen en Omlandia zijn door. Velocitas verloor zijn eerste wedstrijd maar heeft nog een return voor de boeg. Over dat duel leest u elders op deze site een verslag.

De nacompetitiemiddag begon op de Esserberg met Helpman tegen Be Quick Dokkum. Inzet was een plek in de finale om behoud van het tweede klasserschap (Helpman) of promotie naar de tweede klasse (BQD).

Helpman verloor met 1-3 en wie enkel de eerste helft zag zal verbaast opkijken van die uitslag.

In een vermakelijke eerste helft kreeg Helpman minimaal vijf 100% kansen. De eerste was ook meteen de allergrootste. Tim sanders pikte een te korte terugspeelbal op, omspeelde de keeper en kon in een leeg doel binnen schuiven. Sanders schoot echter via de bovenkant lat over. Een paar minuten later ontsnapte Helpman aan de 0-1. Een Anko Talman had vrije doortocht en leek de 0-1 binnen te gaan schuiven maar struikelde op weg naar het doel over de bal, weg kans.

Na een kwartier was het wel raak, Huub Rudolphy werd vrijgespeeld tikte de bal beheerst in de verre hoek, 1-0. De misser van Tim Sanders in de 23′ minuut had grote gevolgen. Vrij voor de keeper schoot Sanders tegen de Friese doelman op, een minuut later was het aan de andere kant wel raak. Rudolf Banga stond aan het eind van een vlotte aanval, 1-1. Zes minuten later kreeg Rudolphy een riante kopkans, maar kopte over. Weer een grote kans gemist.

Kort voor rust kregen beide clubs nog een kans, Tim Sanders kwam een teenlengte tekort om een strakke voorzet binnen te tikken, kort daarna moest Helpman doelman Rob Hölscher gestrekt om de 1-2 uit de hoek te tikken.

Na rust leek de energie op bij Helpman. Be Quick was beter en waar Helpman voor rust slordig met de kansen omsprong deden de Friezen het een stuk beter. Binnen tien minuten na rust was het raak, Gert Jan Koopmans zette zijn club op 1-2. Het duurde lang voor Helpman gevaar kon stichten en eigenlijk bleef Be Quick redelijk makkelijk overeind. Kort voor tijd viel het doek voor Helpman, Frits Veenema maakte de 1-3 waarmee het lot bezegeld was. Helpman degradeert naar de derde klasse, Be Quick blijft in de race voor een plek in de tweede klasse.

De Friezen treffen Leeuwarder Zwaluwen, die versloegen vanmiddag The Knickerbockers op Zernike met 0-1. De enige treffer viel een minuut of tien voor tijd. The Knickerbockers is daarmee uitgeschakeld voor promotie naar de tweede klasse.

Haren en Gruno streden in Haren om een plek in de finale voor promotie naar de vierde klasse (Gruno) of lijfsbehoud. Haren had een superstart en stond na dik 10 minuten al met 2-0 voor. Stephan Wijma opende score en kort daarna maakte Jurrian Berends er al 2-0 van. Maar daarmee was de koek op voor Haren. Na een half uur scoorde Mike Kleiker de aansluitingstreffer en na rust denderde de Gruno trein door. Angelo Weggers trof rond het uur kort achter elkaar twee keer doel en bracht zo Gruno met 2-3 aan de leiding. In de slotminuut besliste Robert Oosterhof de wedstrijd met de 2-4. Gruno treft volgende week op neutraal terrein in de finale Tollebeek. Bij winst is Gruno vierde klasser.

HFC’15 wil terug naar de derde klasse en zette vanmiddag met winst bij FC Assen de eerste stap. Via Mike Steenbergen nam het voor rust een 0-2 voorsprong, 0-1 in de 9′ minuut, 0-2 kort voor rust. Een kwartier voor tijd kwam Assen uit een betwiste penalty op 1-2. Frank Volkers leek voor de beslissing te zorgen door in de 84′ minuut de

1-3 te scoren, maar kort voor tijd kwam Assen op 2-3 en was het nog even billenknijpen. Volgende week treft HFC’15 op neutraal terrein Niekerk in de finale.

Het zaterdagteam van Be Quick 1887 kwam tegen SC Oosterwolde kort na rust op 0-1 via Kay Dollenkamp, in het laatste kwart draaide Oosterwolde het om, 2-1. Daarmee blijft Be Quick 1887 derde klasser.

Omlandia blijft in de race voor promotie naar de derde klasse. Op eigen veld werd Lion’66 uit Leeuwarden met 2-1 verslagen. Remco Bolhuis scoorde beide goals, de winnende viel kort voor tijd. Volgende week wacht Hollandscheveld in de finale op neutraal terrein.

Glimmen won met 3-5 bij Klazienaveen en speelt in de finale (u raadt het al, op neutraal terrein) tegen TONEGO. De manier waarop dat gebeurde mag met recht spectaculair genoemd worden. Na 77 minuten stond het 3-0 voor Klazienaveen. Jornan Sieling trof met een vrije trap doel (77. 3-1), drie minuten later maakte Tim Oosterhof er 3-2 van. Elf minuten in de blessuretijd viel de 3-3, Steef Sterken scoorde. Het murw gebeukte Klazienaveen bleek rijp voor de sloop want daarna maakte Glimmen het af, 3-5, nog twee keer Steef Sterken.

Gorecht had met WKE’16 uit een pittige opdracht. Te pittig, want Gorecht ging in Emmen met 3-2 onderuit. Max Haverkamp en Bob Poorta scoorden. Verdere informatie over dit duel ontbreekt.

Dan was er nog de thriller tussen Lewenborg en SJS. Wie na Helpman-Be Quick Dokkum nog snel naar FC Lewenborg ging werd beloond, spektakel en dramatiek, alles er op en er aan.

Een vroege 0-1 (al in de vierde minuut), een sterk herstel (Thomas Bosscher in de 15′, Armando Kremer in de 38′ en Edu Gerds in de 44′) waarmee het sterkere Lewenborg de strijd in zijn voordeel leek te beslissen. Met het hoofd al bij de thee werd het kort voor rust nog 3-2 en rook SJS zelfs nog aan de 3-3.

Na rust was het vooral tegenhouden wat Lewenborg deed. Rai de Vries had in de zevende minuut van de blessuretijd de wedstrijd kunnen beslissen maar raakte bal voor een leeg doel zo bizar slecht dat bal voorlangs richting cornervlag ging. In de 11′ minuut van de blessuretijd (veel krampgevallen, drinkpauze) kreeg SJS een vrije trap op 30 meter van het doel. Doelman Youri Bos trapte de bal de zestien in met als doel de luchtmacht van SJS aan het werk te zetten maar zag de bal tot ieders verbazing in één keer binnen vallen. 3-3! Een minuut later was het op een haar na 3-4 toen een prachtig schot op de kruising eindigde.

Ondertussen had Armando Kremer zijn tweede gele kaart gekregen en moest Lewenborg de verlenging met 10 tegen 11 spelen. Maar wonder boven wonder leek Lewenborg wat meer energie over te hebben en in het slot van de verlenging sloeg Lewenborg twee keer toe. Zes minuten voor het einde scoorde Manuel Koops de 4-3 en in de slotminuut scoorde Rai de Vries nu wel beslissende, 5-3. Volgende week treft Lewenborg in de finale Corenos, op neutraal terrein inderdaad.