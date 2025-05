Leerlingen van Het Palet lopen rondjes voor scholieren in Upper Egypt

Leerlingen van Kindcentrum Het Palet in Beijum hebben tijdens een sponsorloop 5.700 euro opgehaald voor een kinderproject in Egypte.

De jongste leerlingen renden rondjes om de school; de oudere kinderen liepen een route door de wijk. Met elk rondje verdienden ze een klein bedrag.

Het geld gaat naar Frontlinie, een organisatie die zich inzet voor het ondersteunen van vervolgde christenen wereldwijd. De vader van een leerling die werkt voor Frontlinie, vertelde in alle groepen over de scholen in Upper Egypt, waar klassen van honderd kinderen zijn. Volgens Frontlinie worden Christelijke kinderen vaak achterin de klas geplaatst, waardoor ze minder meekrijgen van de lessen. Het gevolg is dat ze de basisschool verlaten zonder voldoende kennis en vaardigheden.

Frontlinie helpt, samen met een lokale partner, met een scholingstraject dat deze kinderen ondersteunt met bijles in kleine groepen. Met de opbrengst van de sponsorloop kunnen 46 kinderen een jaar lang bijles krijgen.