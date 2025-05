Lebedew weg bij Lycurgus, Australische coach vertrekt naar Polen

Mark Lebedew - Foto via Lycurgus

Mark Lebedew is vrijdag in Polen gepresenteerd als de nieuwe coach van PSG Stal Nysa. De Australiër kon vroegtijdig vertrekken uit Groningen, omdat zijn contract bij Lycurgus niet meer geldig is door het faillissement van de volleybalclub.

De coach vertrekt naar eigen zeggen ‘met pijn in het hart’: “Het spijt me dat ik Groningen moet verlaten. Mijn familie genoot hier van de stad en het leven. Ik was enthousiast over het project van Arjan Taaij en Joop Alberda. Daarom ben ik hier gekomen.”

De Groningse volleybalclub ging begin deze maand failliet, nadat het al enige tijd in financieel zwaar weer verkeerde. De situatie ontstond nadat de grootste aandeelhouder van de club – een incassobedrijf van twee broers – in december failliet werd verklaard. Na beslaglegging van de bankrekeningen van de broers afgelopen maart bleek een belangrijke stroom aan inkomsten voor Lycurgus bevroren te zijn. Het faillissement van Lycurgus was daarom nodig om vorderingen te incasseren en de club los te maken van de twee broers.

Met het faillissement zijn ook alle contracten van spelers, staf en andere medewerkers ontbonden. Daarom kan Lebedew, die aan het begin van dit seizoen voor twee jaar tekende in Groningen, al na een jaar zonder enige beperking vertrekken bij Lycurgus. De Australiër laat weten Lycurgus sterkte te wensen: “Ik wens de club, staf, de vrijwilligers en de fans die zo hard hebben gewerkt om het team op de been te houden in de moeilijkste momenten, het allerbeste. Ik hoop dat het volleybal in Groningen in de toekomst zal voortbestaan ​​en floreren.”