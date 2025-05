Langgekoesterde glijbaan zwembad Hoogkerk mogelijk met Pinksteren in gebruik

Foto: Marian Hegeman

Het Pinksterweekend belooft extra feestelijk te worden in Hoogkerk. Naar alle waarschijnlijkheid kan de nieuwe glijbaan van het zwembad dan in gebruik worden genomen, zo laat Marian Hegeman van het zwembad weten weten.

“De glijbaan staat er op dit moment voor de helft”, vertelt Marian Hegeman van het zwembad. “Afgelopen week is de trap, die toegang biedt tot de glijbaan, geplaatst. Ook is het eerste deel van de glijbaan op zijn plaats bevestigd. De verwachting is dat het werk komende week afgemaakt kan worden. Daarna moet het nog getest worden. Maar op dit moment zetten we voorzichtig in op de ingebruikname in het Pinksterweekend. Dat zeg ik wel met zeker voorbehoud.”

Sterk Hoogkerk

Het zwembad is dit jaar deelnemer van Sterk Hoogkerk, een initiatief dat het mogelijk maakt om gemeentegeld uit te geven in het dorp. Dit jaar zijn er verschillende ideeën ingediend onder de thema’s ‘Schoon Hoogkerk’ en ‘Sport en Bewegen’, waarvan een glijbaan er één was. Eerder werd al 17.000 euro opgehaald, en dit jaar kreeg het zwembad 25.000 euro. Met deze bedragen kon de glijbaan eerder dit seizoen besteld worden. “We zijn er erg blij mee, omdat een glijbaan stimuleert om te bewegen en om sociaal plezier te maken”, aldus Hegeman.

Peuterbadje

Op Eelde lag de maximumtemperatuur zaterdag rond de 25 graden. “We kunnen terugkijken op een hele mooie dag vandaag”, zegt Hegeman. “Het Hemelvaartweekend begon niet al te goed met regen en miezer op zaterdag. Maar uiteraard houden wij ook de weerberichten in de gaten, waarbij we zagen dat het verderop in het weekend mooi weer ging worden. Dat was voor ons de reden om het peuterbadje schoon te maken, zodat kinderen hier vandaag lekker in konden afkoelen. Ook morgen lijkt het mooi weer te gaan worden, waarbij wij geopend zullen zijn van 12.00 tot 17.00 uur.”

“Mensen weten ons te vinden”

Volgens Hegeman heeft het zwembad de wind ook flink in de zeilen. “Het gaat goed met ons. Op ochtenden tijdens werkdagen hebben we een groep van zestig á zeventig personen die bij ons zwemmen. De voorbereidingen op de Swim Challenge zijn volop bezig, waarbij trainingen in ons bad plaatsvinden. En er zijn bij ons zwemlessen begonnen voor kinderen die zich in de noodopvang van het COA bevinden. Dus het gaat heel goed. Mensen weten ons te vinden.”

Heropening

Het zwembad van Hoogkerk werd in de zomer van 2023 heropend, nadat er 2,5 jaar niet in het bad gezwommen kon worden. In eerste instantie maakten de maatregelen om het coronavirus onder de duim te houden het onmogelijk om te openen. Daarna bleek er een scheur in het bad te zitten. Nadat dit hersteld was en er genoeg vrijwilligers waren gevonden om het bad draaiende te houden, kan er weer een duik worden genomen in het dorp.