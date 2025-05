Kwart bijenvolken in Groningen overleden tijdens winter

In de afgelopen winter is 25.2 procent van de bijen in de provincie Groningen gestorven. De sterftecijfers zijn opvallend hoog, terwijl de sterfte in de andere noordelijke provincies juist relatief laag is.

De cijfers komen uit een landelijke enquête onder ruim 3000 imkers., uitgevoerd door Wageningen University & Research, in opdracht van het ministerie van Landbouw.

De precieze oorzaak van de verschillen tussen regio’s is onbekend. Mogelijk spelen verschillen in de manier van bijen houden een rol.

De wintersterfte in Nederland blijft al drie jaar achter elkaar boven de twintig procent. Belangrijke oorzaken van sterfte zijn ziektes, voedseltekort, de mijt Varroa destructor en het verlies van de koningin. De meeste imkers (84,6%) hebben geprobeerd de mijt te bestrijden. Ook bijenvirussen blijven een bedreiging. De invloed van de invasieve Aziatische hoornaar op de wintersterfte is nog onduidelijk, maar kan in de toekomst toenemen.

Hoewel de sterfte toeneemt, meldt meer dan de helft van de imkers dat al hun volken de winter hebben overleefd. Tegelijk verloor 7,3 procent van de imkers al hun bijen.