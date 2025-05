Kunstroute geopend in LeRoy-gebied: “Heksenkring van paddenstoelen”

Foto: Paul Blom

In het LeRoy-gebied in de wijk Lewenborg is sinds dit weekend een kunstroute te bewonderen. Langs de wandelroute, die door het gebied loopt, zijn verschillende kunstwerken te zien.

“Het is een mooi project geworden”, vertelt Gerrit Vos van het LeRoy-gebied. “Ik werd op een gegeven moment benaderd met de vraag of dit ons wat leek en of we hiervoor een gebied ter beschikking wilden stellen. Dat wilden we uiteraard graag doen. En het eindresultaat is het bezoeken waard. Er staan vier mooie kunstobjecten. Naast deze objecten zijn er wegwijzers en een boekje met achtergrondinformatie verkrijgbaar. Het is een volledig project geworden. En dat is heel mooi.”

Maatschappelijke Diensttijd

De kunstroute is een initiatief van stichting Tamino en het Heyerdahl College. Ruim veertig eerstejaars leerlingen van de school hebben in het kader van de Maatschappelijke Diensttijd samen met buurtbewoners en zes professionele kunstenaars gewerkt aan 3D- en 2D-kunstobjecten. Het eindresultaat is een inspirerende route die kunst, natuur en de wijk met elkaar verbindt.

Heksenkring van paddenstoelen

Op de route kom je bijvoorbeeld een heksenkring van paddenstoelen tegen en ook een libelle. De materialen voor de kunstobjecten komen uit de buurt. Samen met leerlingen zijn in de buurt afval en hout verzameld en tuinen gesnoeid. Deze materialen werden vervolgens gebruikt voor de objecten. De route start bij de Binnenhof, tussen de Patrijspoort en de Stuurboordswalvijver. Vos: “Ik kan het echt aanraden. Met mijn kleinzoon heb ik dit weekend de route al twee keer gewandeld. Hij is onder de indruk, en eerlijk is eerlijk, ik ben dat ook.”

De kunstroute is tot 6 juli te bewonderen.

De reportage over dit onderwerp wordt maandag aan dit artikel gekoppeld.