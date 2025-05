Kritiek van Groninger Kamerleden op nieuwe isolatiesubsidie voor aardbevingsgedupeerden

Foto via Groninger Bodem Beweging

De fracties van GroenLinks-PvdA en SP in de Tweede Kamer willen dat de nieuwe isolatiesubsidie voor gedupeerden in Groningen en Drenthe wordt aangepast. Volgens de partijen zorgt de regeling voor nieuwe ongelijkheid en is die onnodig ingewikkeld.

“Met de nieuwe regeling krijgen sommige gedupeerden tot 40.000 euro en anderen tot 20.000 euro, afhankelijk van waar je woont”, zegt SP-Kamerlid Sandra Beckerman. “De grenzen lopen soms dwars door straten heen. Weer nieuwe ongelijkheid terwijl de bestaande ongelijkheid al zo schuurt.”

De partijen zijn ook kritisch over hoe de subsidie is opgezet. “We zien dat er weer een hele bureaucratische regeling wordt opgetuigd”, aldus GroenLinks-PvdA-Kamerlid Julian Bushoff. “Bewoners moeten nu vaak eerst weer een plan laten maken. Dat kost geld en tijd.”

Beckerman en Bushoff willen dinsdag een debat aanvragen en meteen over hun voorstellen stemmen. Ze willen dat alle gedupeerden recht krijgen op een verduurzaamd huis en vinden dat het kabinet te veel is uitgegaan van het beschikbare budget in plaats van wat goed is voor de bewoners. Ook willen de Kamerleden meer aandacht voor huurders. Voor hen is geld gereserveerd, maar het moet volgens de partijen zeker zijn dat zij allemaal recht krijgen op een veilig en duurzaam huis.