Korps Ten Boer uitgeschakeld bij brandweerwedstrijden: “Niet wat we hadden gehoopt”

Hulpverleners moeten onder andere een beknelde monteur redden. Foto: 112groningen.nl

Brandweer Ten Boer is uitgeschakeld bij de jaarlijkse brandweerwedstrijden. In Winschoten eindigde de ploeg als zesde. Met die plek komt het korps niet in aanmerking voor een vervolg.

“Het is natuurlijk niet de uitslag die we hadden gehoopt”, laat het brandweerkorps van Ten Boer weten. “Maar toch hebben we met elkaar een leerzame dag gehad.” In Winschoten vonden twee wedstrijden plaats: een wedstrijd met een scenario waarbij brand centraal stond en een waarbij alles draaide om hulpverlening. Ten Boer kwam in actie in de laatste categorie. Het korps kreeg een melding om uit te rukken naar het Marktplein in de stad, waar de brandweerlieden te maken kregen met een complex ongeluk. Juryleden beoordelen het brandweerkorps op de handelingen.

Ongeluk

“Op het plein werden graaf- en zuigwerkzaamheden uitgevoerd”, laat de organisatie weten. “Deze werkzaamheden werden uitgevoerd met een kraan/shovel en een zuigauto. Met de zuigauto traden technische problemen op. Een monteur kwam ter plaatse voor de reparatiewerkzaamheden. Op het moment dat de monteur klaar was, werd de vrachtwagen aangereden door een personenauto. De bestuurder was onwel geworden, was door een afzetting heen gereden, had een voetganger geschept en kwam tot stilstand tegen de vrachtwagen. De voetganger was bekneld komen te zitten en ook de monteur, die zich in de ‘bunker’ van de zuigauto bevond, kon geen kant meer op.” Wat het scenario extra lastig maakte, is de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, een lekkage van brandstof en de aanwezigheid van een echtgenote van één van de slachtoffers.

Bedum, Hellendoorn en Heerenveen

Brandweer Bedum wist het scenario het beste op te lossen. Zij kregen van de jury 1.552 punten. Hellendoorn werd tweede met 1.534 punten en Heerenveen pakte het brons met 1.531 punten. Ten Boer kreeg 1.420 punten en werd zesde. De eerste drie korpsen plaatsen zich voor de volgende ronde. Bedum komt op 28 juni in actie bij een brandweerwedstrijd in Lemmer. Hellendoorn en Heerenveen reizen op 21 juni af naar Oudenbosch in Brabant. De wedstrijden worden georganiseerd door het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (AWBC). Het doel van de wedstrijden is om, in een competitieve sfeer, de vaardigheden, deskundigheid en ervaring van brandweerploegen te toetsen.