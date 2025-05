Korfballers Nic. maken duologie compleet: “Promoveren naar hoogste niveau op veld is feestje”

Foto: Nic.

Voor de korfballers van Nic. is het een erg succesvol seizoen. Nadat het eerste team in maart al promoveerde naar de Hoofdklasse in de zaal, promoveert de ploeg nu ook op het veld naar het hoogste niveau. Kylie Wetsema van de vereniging spreekt van een groot feest.

Kylie, vandaag speelden jullie de laatste wedstrijd van het veldseizoen. Was het spannend?

“De wedstrijden worden in onze competitie niet op hetzelfde moment gespeeld. Wij moesten om 15.30 uur in Drachten tegen Drachten/Van der Wiel spelen. Onze concurrent Noordenveld moest echter om 14.00 uur al spelen tegen Ritola. Noordenveld moest winnen, maar dat deden ze niet. Dat was bij ons bekend toen we aan de wedstrijd begonnen. En dat was eigenlijk wel prettig. Het zorgde voor ontspanning.”

Toch hebben jullie deze wedstrijd heel serieus genomen?

“Absoluut. We hebben ook tegen Drachten gespeeld in de Hoofdklasse, dat is onze zaalcompetitie. Het is een goede ploeg. We hebben in die competitie één keer vrij makkelijk van hen gewonnen, maar we hebben ook een keer heel makkelijk van ze verloren. Vanmiddag ging het echter voortvarend. Tijdens het rustsignaal stond het 6-16. We hebben toen wel gezegd: ‘Nu niet verslappen, gewoon doorgaan.’ Maar ook in de tweede helft liep het voorspoedig. Uiteindelijk wonnen we de wedstrijd met 18-30.”

Daarmee hebben jullie tien punten uit zes wedstrijden gehaald en zijn jullie kampioen…

“Ja, fantastisch! We werden vandaag aangemoedigd door heel wat fans die vanuit Groningen naar Friesland waren gereisd. Om die reden hebben we de Nic.-mars gezongen. Kenners en liefhebbers van Nic. weten dat we dit lied uitsluitend in de zaal zingen. Maar vanwege dit feit, en omdat er veel fans aanwezig waren, hebben we er een feestje van gemaakt. Na het verkrijgen van een bloemetje zijn we naar Groningen gereden. Op dit moment wordt er een feest gevierd in de kantine van Nic., want een kampioenschap mag tenslotte gevierd worden.”

Zowel op het veld als in de zaal spelen jullie volgend seizoen op het hoogste niveau. Hoe belangrijk is dat?

“Ik denk dat het heel belangrijk is. Wanneer je op het hoogste niveau speelt, sta je meer in de kijker. Je krijgt meer aandacht. Maar daardoor wordt het ook makkelijker om nieuwe mensen aan te trekken. Dat is goed voor de club. In het verleden heeft Nic. uiteraard vaker op het hoogste niveau gespeeld, maar nu zijn we in beide competities weer volledig terug.”

Wat gaat dit betekenen? Worden er de komende maanden nieuwe spelers aangetrokken?

“Volgende week gaan we het seizoen afsluiten. Daarna is het zomer. In september begint de nieuwe competitie. In augustus zullen de voorbereidingen hierop gaan beginnen. En ook in juni en juli zal er ongetwijfeld door leden individueel getraind gaan worden. En we zullen inderdaad versterkingen gaan verwelkomen. Er komen drie nieuwe dames bij en één heer. Ik denk dat deze ontwikkelingen goed zijn voor de groep.”

Je klinkt erg blij!

“Dat ben ik ook. Dit is heel mooi voor het team en voor Nic. als vereniging. Wij gaan er vanavond sowieso nog een gezellig feest van maken.”