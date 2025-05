Komt het Herman Brood Museum naar Groningen?

Foto: Koen Suyk via Anefo (1979)

Het Herman Brood Museum moet naar de stad komen. Daarvoor is Ben Nijhoff een petitie gestart. Het museum moet meer toeristen naar de stad trekken.

In februari kwam het nieuws dat het Herman Brood Museum in Zwolle zijn deuren ging sluiten. Destijds speelde het idee van het Herman Brood Museum in Groningen al. Brood was immers een belangrijk onderdeel van de bloeiperiode van de Groningse popmuziek in de jaren 70.

Ben Nijhoff wil dit plan werkelijkheid maken en startte daarom een petitie. Deze petitie moet de gemeente laten zien dat er meer Groningers achter zijn plannen staan.

Geen eenvoudige verhuizing

De plannen van Ben Nijhoff beperken zich niet alleen tot een verhuizing. Het museum moet onderdeel van een kunstroute. De wandelaar leert tegelijkertijd de stad beter kennen. De route moet volgens Nijhoff audiovisuele kunstinstallaties en selfie-plekken bevatten.

Maar Nijhoff wil meer. De nieuwe popzaal moet volgens hem de Herman Brood zaal gaan heten. Daarnaast pleit hij voor de verbinding van Broods naam aan de stad als aanleiding voor meer culturele broedplaatsen, awards, concerten en kunst door studenten.

Petitie roept op tot betrokkenheid

Nijhoff zoekt bredere steun en streeft naar honderd handtekeningen onder zijn petitie aan de gemeenteraad. Daarnaast nodigt hij inwoners uit om naast het tekenen van de petitie zelf ook ideeën in te brengen.