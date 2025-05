Kliko in brand op schoolplein Anne Frankschool

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op het schoolplein van de Anne Frankschool aan De Sanstraat in Hoogkerk heeft zaterdagavond korte tijd brand gewoed. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding van een brand op het terrein kwam rond 22.40 uur bij de hulpdiensten binnen waarna een tankautospuit naar het adres werd gestuurd. “Op het schoolplein bleek een kliko in brand te staan”, vertelt Wind. “Ondanks dat de brandweerlieden snel ter plaatse waren, konden ze niet voorkomen dat de afvalcontainer volledig verwoest werd. De brand is geblust met één straal hogedruk.”

Over de oorzaak van de brand is niets bekend, maar er wordt rekening gehouden met brandstichting. De politie doet hier onderzoek naar. Het schoolgebouw is niet beschadigd geraakt.