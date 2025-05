Kinderen te water tijdens ‘Optimist on tour’

‘Optimist on tour’ is een evenement op het Paterswoldsemeer bij Vereniging Watersport De Twee Provinciën. Alle kinderen uit gemeente Groningen in het bezit van zwemdiploma A en niet ouder dan 12 kunnen gratis leren suppen, kanoën en zeilen. Dit kan nog tot en met aankomende zaterdag.

Het evenement is onder andere een initiatief van de Watersportverbond en gemeente en provincie Groningen. Tijdens ‘Optimist on tour’ maken kinderen vrijblijvend kennis met watersport. Op deze manier proberen de watersportverenigingen nieuwe leden te werven en kunnen kinderen het plezier van watersporten beleven.

Een optimist

De kinderen zeilen in een optimist. Dat is een klein eenmansbootje met één zeil. Tijdens de eerste watersportdag stond er een straffe wind, maar bewapend met een stormzeil op de optimist lieten de kinderen zich niet kennen. De kinderen voeren enthousiast en alles ging goed. Tijdens het kanoën en suppen verliep alles soepeltjes, totdat er toch twee kinderen te water gingen. De gecertificeerde instructeurs hesen de kinderen aan hun zwemvest uit het water. Daarna was het tijd om droge kleren aan te trekken en warmden ze zich weer op met een kop warme chocomel.

Naast het watersporten staat er ook een waterlaboratorium, een plek waar kinderen experimenteren met water. Ze leren hoe ze water zuiveren en er milieubewust mee omgaan.

Diploma

Na de voorafgaande theorieles en de watersportactiviteiten was het tijd voor de afsluiting. Als kers op de taart verlieten alle kinderen afgelopen woensdag het Paterswoldsemeer met een diploma en een ‘funbook’. Meedoen aan het evenement kan nog door je in te schrijven via de website.