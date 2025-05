Kermisondernemer Arnold Por uit Garmerwolde overleden

foto: archief OOG TV

Kermisondernemer Arnold Por is afgelopen donderdag om het leven gekomen bij een auto-ongeluk op de N46 ter hoogte van Meerstad. De inwoner van Garmerwolde zette zich jarenlang in voor de kermisondernemers in Groningen.

Por was onder andere de organisator van Kerstplaza, een grote overdekte kermis die tot 2023 georganiseerd werd in Martiniplaza. Daarnaast voerde hij in 2016 actie tegen de verplaatsing van de zomerkermis van de Grote Markt naar de Ossenmarkt. En met succes: een jaar later keerden de attracties terug op de Grote Markt. Ook tijdens de coronacrisis maakte hij zich hard voor de financiële situatie van de kermisexploitanten.

Kermisfamilie

Arnold Por komt uit een echt kermisgezin. Zijn vader was kermisexploitant en daardoor reisde Por al als klein kind van kermis naar kermis. Hij groeide op tussen de attracties en de exploitanten.

Op jonge leeftijd nam hij het familiebedrijf over, nadat zijn vader omkwam bij een auto-ongeluk. Sindsdien runde hij het bedrijf samen met zijn zus en moeder.

Ongeluk

Por werd afgelopen donderdag met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, nadat hij met zijn bestelbusje achter op een vrachtwagen botste. Daar is hij overleden aan zijn verwondingen.

Arnold Por werd 55 jaar. Hij laat twee zoons achter.