Karin geeft eerste foto-expositie ‘Noordernacht’ in poldermolen Het Witte Lam

Karin ten Hof en haar debuutexpositie Noordernacht in molen Het Witte Lam. Foto: Lars Faber

In een molen een foto-expositie geven. En dat ook nog voor de eerste keer. Hobbyfotograaf Karin ten Hof presenteert vanaf komend weekend haar debuutexpositie ‘Noordernacht’ in poldermolen Het Witte Lam, net buiten de stad.

“Eigenlijk fotografeer ik al het mooie van Groningen als de zon onder is.” Karin ten Hof werkt dagelijks als banketbakker, maar als ze na haar werkdag haar bakkerskleding uittrekt, wil ze nog weleens haar fotocamera pakken om op pad te gaan. “Ik doe ik nu ongeveer twee jaar lang.”

Ten Hof gaat dan vaak met een groepje amateurfotografen uit de stad, genaamd Pixelsquad, de landerijen in om het noorderlicht of de Melkweg op beeld vast te leggen. Niet alleen voor losse foto’s, maar ook voor timelapsevideo’s.

De geschikte locatie voor het perfecte plaatje is belangrijk, volgens haar. “Je moet vooral geen lichtvervuiling hebben, dus dan moet je de stad uit”, legt Ten Hof uit. “En vaak wil je dan ook een voorgrondobject hebben dat de horizon ‘breekt’. Een poldermolen zoals de Het Witte Lam of de Langelandstermolen bij Garmerwolde staan mooi vrij in de polder, zonder huizen of bossen.”

“Ik was onder de indruk”

In oktober vorig jaar waren er momenten dat het noorderlicht erg goed te zien was. Ten Hof deelde haar foto’s op een Facebookpagina, die snel onder de aandacht kwamen bij de molenaar van Het Witte Lam, Egbert Reining. “Ik kwam Karins foto’s tegen en ik was heel erg onder de indruk.”

Reining liep al langer rond met de wens om een extra invulling geven aan zijn molen tijdens het Nationale Molenweekend, dat komend weekend plaatsvindt. “Ik heb toen Karin gevraagd om een expositie te geven en dat vond ze het goed. Dat dit zo mooi gelukt is in deze kleinste poldermolen van Groningen, had ik niet verwacht.”

Martinitoren

Een populaire foto die Ten Hof vorige maand maakte, is ook te zien in Het Witte Lam. Het is een foto van de Martinitoren met een grote volle maan erboven, gefotografeerd vanaf een grasveld voor de Tasmantoren. De foto werd massaal gedeeld en geliked op Facebook.

“Op het moment dat ik het in de WhatsApp-groep stuurde van de fotografen was het al van ‘wauw, je staat precies op de goede plek”, zegt Ten Hof. “Op Facebook werd het in korte tijd honderden keren gedeeld en tienduizenden keren geliked. Ik heb het ook meerdere keren verkocht. Het was echt onvoorstelbaar eigenlijk.”

Smaakt het fotograferen inmiddels naar meer? Ten Hof: “Als ik gevraagd word voor zo’n expositie, vind ik het een hele eer, maar ik blijf bescheiden. Ik leer nog steeds veel van andere fotografen en ik vind nu vooral gezellig om met hun op pad te gaan. En ja, overdag, dan ben ik ook gewoon aan het werk.”

De expositie Noordernacht is na komend weekend (10 en 11 mei) ook te zien op alle zondagen tot en met het weekend van 14 en 15 juni tijdens het Groninger Molenweekend.