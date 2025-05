Kans op play-off wedstrijden Europees voetbal FC Groningen groter na afhaken Fortuna Sittard.

Foto: Arend Jan Wonink

De kans dat FC Groningen de play-off wedstrijden voor Europees voetbal haalt is een stuk groter geworden. Dat komt omdat Fortuna Sittard geen licentie heeft om Europees voetbal te spelen.

“Fortuna heeft op 8 april 2025 -de uiterste aanvraagdatum- geen UEFA-licentie kunnen aanvragen. Op dat moment voldeed de club niet aan alle vereisten, waaronder het aanleveren van een externe accountantsverklaring conform de UEFA-regels. Daarmee is deelname aan de play-offs voor Europees voetbal op voorhand uitgesloten”, aldus een verklaring op de website van de Limburgse club.

De plekken acht en negen geven recht op het spelen van de play-off wedstrijden. Fortuna Sittard staat negende. FC Groningen heeft een punt minder en staat elfde. Mocht Fortuna Sittard op de achtste of negende plek eindigen dan is de tiende plaats in de eredivisie waarschijnlijk voldoende om tegen FC Twente of AZ te proberen om een Europees ticket te bemachtigen.

FC Groningen is nu nog met nog vijf andere clubs in de race voor play-off wedstrijden. Woensdag speelt FC Groningen thuis tegen Ajax en zondag uit tegen PEC Zwolle.