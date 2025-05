Kans op een bui neemt toe, meer bewolking en iets koeler weer

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De komende dagen laat de lente zien dat het jaargetijde niet alleen maar de aanloop is naar de zomer. Hoewel de zon zich soms laat zien, is het per dag twijfelen of een jas meenemen een verstandig plan is. Zeker omdat de kans op een bui geleidelijk toeneemt.

Door Johan Kamphuis

Op zaterdagochtend is er af en toe een opklaring maar overheersen wolken. In de middag wordt de bewolking dikker en in de loop van de middag gaat het regenen. De maximumtemperatuur schommelt rond 16 graden bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4. Komende nacht een paar buien bij 13 graden als laagste temperatuur.

Zondag is er af en toe zon. In de vroege ochtend en in de loop van de middag kan er een bui vallen. Met 18 tot 20 graden wordt het zachter. De wind uit het westen tot zuidwesten is stevig, windkracht 4 tot 5.

Er valt een verspreide bui op maandag, maar is er ook geregeld zon. Het wordt 17 graden bij nog altijd een stevige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 4 tot 5. Dinsdag en woensdag is het half tot zwaar bewolkt en zijn er regelmatig perioden met regen bij 16 graden. Ook Hemelvaartsdag lijkt niet droog te verlopen.