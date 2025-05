Kans handhaving zaalvoetballers PKC’83/Team Amoeri in eredivisie stuk groter

Foto Wesley Ferwerda. PKC'83 Team Amoeri - FC Marlene

De kans voor de zaalvoetballers van PKC’83/Team Amoeri om in de eredivisie te blijven is een stuk groter geworden.

Doordat FC Marlene en OS Lusitanos zich terugtrekken uit de eredivisie, gaat PKC direct naar de finale op vrijdag 30 mei in eigen huis. De tegenstander is de winnaar van Sportclub Olympic – FC Westland.

PKC belandde in het eerste jaar in de eredivisie in de degradatiepoule en daarna op een nacompetitieplek tegen een gang naar de eerste divisie. Om zich te handhaven in de eredivisie moest PKC eerst met drie tegenstanders zien af te rekenen.

FC Marlene uit Heerhugowaard trok zich terug vanwege financiële redenen en gaat verder in de eerste divisie. Waarom OS Lusitanos uit Amsterdam geen eredivisie meer gaat spelen is onbekend.