JOVD Groningen wil geen gemeentelijke donatie aan Gaza: ‘Smijt geld niet lukraak over de balk, hoe nobel ook’

De JOVD Groningen is fel tegen het plan van de gemeenteraad om geld te geven voor de wederopbouw van Gaza. De gemeente wil hiervoor geld gebruiken dat eerder was bedoeld voor de stedenbanden van Groningen.

Volgens de jongerenorganisatie, gelieerd aan de VVD, is het helpen van Gaza een taak van de landelijke overheid of hulporganisaties, niet van de gemeente. Ze vragen zich ook af of het geld wel goed terechtkomt, en niet bij Hamas, dat in Nederland als terroristisch geldt.

“Kunnen dit soort gelden niet beter elders worden besteed? Is dit soort ontwikkelingshulp niet meer een taak van het Rijk en NGO’s?”, vraagt de JOVD zich af. “Wellicht nog belangrijker, hoe worden de gelden besteed door het VNG, en hoe kunnen we waarborgen dat het daadwerkelijk bij de juiste partij terechtkomt, en niet bij de door Nederland als terroristisch erkende beweging Hamas?”

Het geld wat de gemeente nu via een speciaal fonds van de Vereniging Nederlandse Gemeenten aan Gaza wil geven om, is afkomstig van de stedenbanden die Groningen een jaar geleden op een laag pitje zette. Het geld was eerder al opnieuw bestemd: projecten als Shelter City en ICORN kregen steun.

Dat is prima, vindt de JOVD, omdat ze concreet bijdragen aan mensenrechten en samenwerking tussen steden. De JOVD vindt het vreemd dat dit geld nu alsnog naar Gaza gaat, zonder duidelijke controle. Dit soort steun levert volgens de JOVD geen bewustwording op bij Groningse inwoners, wat wel het doel was van de oorspronkelijke subsidie: “Hoewel de gemeente wellicht de beste bedoelingen heeft, kan het lukraak doneren van geld op deze wijze ook negatieve effecten teweeg brengen.”

Daarnaast is er volgens hen geen duidelijk mandaat van de inwoners, ondanks meerdere demonstraties tegen het geweld in Gaza in Stad. Ontwikkelingshulp hoort volgens hen thuis bij het ministerie in Den Haag, dat daar meer ervaring mee heeft.