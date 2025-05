Janneke Jager: “Ik voel me thuis in Groningen en dat is het bezingen waard!”

Foto: Janneke Jager, screenshot videoclip

Cabaretier en artiest Janneke Jager heeft een bijzonder nieuw nummer uitgebracht met de titel “Gouden Rand”. Het is haar tweede ode aan Groningen, want ze zegt: “Ik voel me thuis in Groningen en dat is het bezingen waard!”



Jager was te gast in radioprogramma OOG Ochtendshow om meer over het nummer te vertellen:

Terug naar Groningen

Groningen vormt een terugkerend thema in al haar voorstellingen. Haar jeugd in de provincie speelt daarin een belangrijke rol. Maar ook de heimwee, die ze voelde toen ze in Den Haag en Leiden woonde. Na meer dan 25 jaar keerde ze terug en afgelopen kerst bracht ze de voorstelling “Bethlehem”. Het centrale thema van van de voorstelling was “thuis zijn” – in je omgeving, in jezelf, of op een fysieke plek. Voor Janneke is dat onmiskenbaar Groningen. Die terugkeer voelde als een reis naar binnen, naar iets onvermijdelijks: een diepe, blijvende connectie met de provincie.

Thuiskomen

Ze ervaart er vrijheid, ruimte om te zijn wie ze is, en om tot bloei te komen. “Zeker in het licht van wat er op het wereldtoneel gebeurt lijken we er niet altijd meer bij stil te staan”, vertelt ze, “maar het is eigenlijk heel bijzonder dat je kunt zeggen ‘hier voel ik me thuis, hier kan ik zijn wie ik ben’.

Toen ze aangaf terug te verhuizen, begrepen veel vrienden uit de Randstad het niet. Groningen was voor hen ‘ver weg’, ‘vol aardbevingen’ en ‘weinig cultuur’. Maar ze legde de vooroordelen naast zich neer. Want juist hier, in het noorden, vond ze wat voor haar echt telt: thuiskomen.

“En de mensen die dat zeiden hoeven het ook niet te weten,” voegt ze lachend toe. “Ze moeten hier ook niet allemaal naartoe komen. Blijf maar lekker weg, haha!”

Haar ode aan Groningen met de titel “Gouden Rand” is te beluisteren via diverse streamingsdiensten en ook regelmatig op OOG Radio, als OOG Radio Stadsplaat.

