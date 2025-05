In Groningen wordt 0,7 procent van bedrijfsvestigingen bestuurd door drugsdelinquent

Foto: Rieks Oijnhausen

In de gemeente Groningen had in 2022 precies 0,7 procent van de bedrijfsvestigingen een eigenaar of bestuurder die veroordeeld was voor een drugsdelict. Dat is exact gelijk aan het landelijk gemiddelde.

Dat blijkt uit cijfers van het dashboard ‘Zicht op Ondermijning’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee wordt ondermijnende criminaliteit in beeld gebracht.

Vooral in de koeriersdiensten zijn relatief veel bedrijfseigenaren die een drugsdelict hebben gepleegd. Landelijk had 3,7 procent van deze bedrijven een veroordeelde aan het roer. Ook in de transportsector (2,7 procent) en afvalverwerking (2,6 procent) ligt het aandeel hoog.

In het noorden ligt het percentage in de meeste steden iets hoger (rond de 0,8 procent). Oldambt kent het hoogste percentage van het noorden, waar één procent van de vestigingseigenaren een drugsverleden heeft. De meeste veroordelingen kwamen landelijk voor in Heerlen (2,3 procent). De laagste percentages werden gemeten in onder meer Dronten en de Utrechtse Heuvelrug, met slechts 0,2 procent.