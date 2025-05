“Ik ben heel blij dat mijn muziek eindelijk de wereld ingaat”

Singer-songwriter Maud Jolyne timmert hard aan de weg. Twee weken geleden was ze te zien op Bevrijdingsfestival Groningen en eerder dit jaar trad ze op tijdens Eurosonic/Noorderslag. Vorige week werd haar eerste single uitgebracht: ‘Lege Stad’. In het radioprogramma OOG op Zaterdag vertelt Jolyne dat er nog meer aan zit te komen.

Wie is Maud Jolyne?

“Ik ben 19 jaar oud. Ik schrijf liedjes waarin ik probeer mensen een gevoel mee te geven, maar waarin ik ook mijn eigen ei kwijt wil kunnen. De muziek die ik maak is een soort dagboek, maar ondertussen probeer ik met mijn muziek andere mensen ook woorden te geven aan hun gevoelens. Soms kan het best lastig zijn om iets onder woorden te brengen. Wat ik maak, kun je het beste omschrijven als een ‘dagboek van menig mens’.”

Welk genre houd je zelf het meest van?

“Zelf ben ik een groot fan van Radiohead. Maar ik luister echt naar van alles. Ik ben een enorme muziekliefhebber. Ik kan rock luisteren, maar singer-songwriter vind ik ook heel mooi.”

Vorige week werd je single ‘Lege stad’ uitgebracht. Waar gaat het liedje over?

“Het liedje gaat over een trauma dat je aan een stad kunt overhouden. Waarbij hoeken, straten en plekken in een stad je kunnen herinneren aan bepaalde nare gebeurtenissen. Ik bezing dat daardoor je stad steeds kleiner wordt, omdat je zulke plekken mijdt. Het liedje heb ik geschreven samen met Henk Pool. Het is inmiddels te beluisteren via alle bekende streamingplatforms.”

Je stond twee weken geleden op het hoofdpodium van Bevrijdingsfestival Groningen. In januari was je te zien en te horen op Eurosonic/Noorderslag. En nu je eerste lied is uitgebracht. Hoe is dit jaar tot nu toe voor je?

“Het is tot nu toe een heel bijzonder jaar, met heel veel mooie dingen. Ik ben sowieso heel blij dat mijn muziek eindelijk de wereld ingaat. Ik ben heel blij dat het eindelijk een beetje begint te rollen. Daar is de afgelopen periode hard voor gewerkt. En er komen nog meer mooie dingen aan, want ik heb een primeurtje: op 13 juni komt mijn nieuwe EP uit.”

Hoe ben je in de muziekwereld terechtgekomen?

“Ik zing al mijn hele leven. Sinds ik kan praten, zing ik. Sinds mijn vierde sta ik op het podium. Ik ben begonnen in een kinderkoor en vanaf daar is het steeds verder gegaan. Nu studeer ik muziek hier in Groningen en kan ik echt zeggen dat muziek mijn leven is. En ik hoop ook dat ik dit de rest van mijn leven kan blijven doen.”

