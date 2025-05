IJsverenigingen blij met plannen voor nieuw sportcentrum Kardinge

Foto: Rieks Oijnhausen

Dat er toch een ijsbaan in het nieuwe sportcentrum Kardinge komt is in de schaatswereld uiteraard goed gevallen.

De ijsbaan dreigde te sneuvelen vanwege geldgebrek, maar woensdag presenteerde het gemeentebestuur het nieuwe Kardinge met onder meer een vierhonderd meter wedstrijdbaan en ruimte voor ijshockey.

“Wij zijn heel erg blij uiteraard”, zegt Piet Manning van Behoud IJsbaan Kardinge. “We hebben de afgelopen anderhalf jaar het college en de gemeenteraad proberen te overtuigen dat Groningen absoluut niet zonder een ijsbaan kan. Dit is voor alle verenigingen die gebruik maken van het ijs van Kardinge heel goed nieuws”.

“Ik denk dat ook heeft meegespeeld dat vanuit Martiniplaza de topsporthal voor die verenigingen ook naar Kardinge komt en dat het mogelijk is om er één mooi integraal plan van te maken”, vervolgt Manning

De ijsverenigingen hebben de afgelopen tijd ook heel wat acties gehouden voor de ijsbaan: “Het toont aan dat als je op een goede manier actie voert en soms op een ludieke manier, dat het resultaat kan hebben”.