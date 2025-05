Huurbevriezing kost Groningen de komende tien jaar vier- tot vijfduizend woningen

Foto Andor Heij. Sociale huurwoningen De Hoogte Cortinghlaan

Als het kabinet een huurbevriezing zonder compensatie voor de woningcorporaties invoert, kunnen daardoor in de komende tien jaar vier- tot vijfduizend woningen minder gebouwd worden. Dat zegt wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen.

Van Niejenhuis reageerde op vragen van de fractie van de SP. Daan Brandenbarg: “In de afgelopen voorjaarsnota kondigde de landelijke regering een huurbevriezing van twee jaar aan voor mensen die bij een woningcorporatie huren. Het doel van deze bevriezing is om de woonlasten van huurders iets naar beneden te brengen. Maar zoals inmiddels een patroon bij dit kabinet bleek, is dit plan ondoordacht. Deze huurbevriezing gaat uiteindelijk ten koste van de huurders zelf, omdat woningcorporaties hierdoor geen geld meer hebben voor investeringen in nieuwbouw en woningverbetering.”

Daan Brandenbarg (SP): “Trek samen met huurders op voor betaalbare huren”

Brandenbarg vertelt verder: “Een huurbevriezing is bittere noodzaak. Steeds meer mensen kunnen niet goed rondkomen. Maar die huurbevriezing mag nooit ten koste gaan van de noodzakelijke investeringen in de volkshuisvesting. En we weten dat het kan: zowel de huren bevriezen, of zelfs verlagen, als investeren in volkshuisvesting, bijvoorbeeld door de winstbelasting voor woningcorporaties af te schaffen. Door zich eenzijdig tegen het middel huurbevriezing te keren, positioneren woningcorporaties zich tegenover haar eigen huurders. Ook de wethouder heeft zich in hoofdzaak gericht tegen het middel huurbevriezing, terwijl dit het uitgelezen moment was om samen met huurders op te trekken, zoals ook de Woonbond bepleit. Wij roepen Groninger corporaties en de wethouder op alsnog samen met huurders op te trekken voor betaalbare huren en investeringen in de volkshuisvesting.”

Wethouder Rik van Niejenhuis: “Huurbevriezing is een slecht plan”

Van Niejenhuis is in zijn antwoord duidelijk: “Ik heb zelf ook wel wat reacties gekregen van mensen uit de gemeente in mijn mailbox nadat ik bij OOG had gezegd dat het bevriezen van de huur een slecht plan is. Het college vindt het ook een slecht plan. Ik vind het als wethouder Volkshuisvesting ook een slecht plan, dit omdat de compensatie mist. Dat is ook de nuance die de SP hier plaatst. Bij huurbevriezing kunnen we ons als college echt iets voorstellen, omdat er veel inwoners zijn die veel moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen en die de afgelopen jaren ook geconfronteerd zijn met huurverhogingen, deels ook weer tenietgedaan door de huurtoeslag. Maar de verhoging wordt gevoeld.”

“Vier- tot vijfduizend woningen minder”

Maar volgens Van Niejenhuis hoort er bij huurbevriezing compensatie. “We hebben in de regio Groningen – Assen met de corporaties becijferd hoeveel woningen ons dit kost. In de zin dus hoeveel er minder worden gebouwd, en dan gaat het de komende tien jaar om vier- tot vijfduizend woningen minder. Dat is de schaal, de impact, die dit gaat hebben. Daar ben ik persoonlijk boos over. Vooral omdat we de minister een hand hebben gegeven. De minister heeft gezegd: ja, ik ga aan de slag met stikstof, met mobiliteit. Maar nu heeft ze de portemonnee van de corporaties afgepakt en de andere problemen zijn nog steeds niet opgelost.”

“Brief aan minister”

Het irriteert de wethouder. “En dat is ook wat de corporaties steekt. Overigens herken ik mij niet zo in het beeld dat de corporaties zich tegenover de huurder manoeuvreren. De corporaties hebben heel goed overleg met de gemeente en huurdersorganisaties. Die pleiten ook voor beschikbaarheid en betaalbaarheid, dat er woningen bij moeten komen. Als provincie, Groningse gemeenten en de G13 hebben we samen met de corporaties een brief gestuurd naar de minister. Ook voeren we een lobby in de richting van de Tweede Kamer. We hebben nog een beetje hoop dat het gaat leiden tot compensatie, liefst in de vorm van harde euro’s, anders in de vorm van afschaffing van de omzetbelasting. Die omzetbelasting is sowieso al een onterechte belasting.”