Hunze en Aa’s: water is op peil ondanks de droogte

foto: André Huitenga

De waterstanden zijn ondanks de lange droogte nog steeds op peil, meldt waterschap Hunze en Aa’s. Het waterschap vult de laatste tijd wel extra water aan, onder andere met gemalen.

Bij het gemaal Dorkwerd wordt vanaf nu 10.000 (10 kuub) per seconde aangevoerd. De afgelopen tijd was dit 5.000 liter. De maximale hoeveelheid water die hier verzet kan worden is 20.000 liter.

Ook aan de zuidkant van het gebied dat onder toezicht staat van waterschap Hunze en Aa’s wordt water aangevuld, vanuit de Hoogeveense vaart. Hier gaat het om 1.500 liter per seconde. Dit kan opgehoogd worden naar maximaal 4.000 liter.

Intussen zijn boeren volop bezig met het beregenen van hun percelen. Het waterschap adviseert om dit te melden.