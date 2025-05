Humanitas organiseert ook dit jaar Kindervakantieweken

Humanitas Noord organiseert ook tijdens de komende zomervakantie Kindervakantieweken. Ze zijn bestemd voor kinderen die om wat voor reden dan ook niet op vakantie kunnen.

De kinderen beleven met elkaar een week vol plezier, avonturen, ontspanning, sport en spel. Voor kinderen uit de gemeente Groningen gaat het om de week van maandag 11 t/m zaterdag 16 augustus. De organisatie en uitvoering worden verzorgd door vrijwilligers. Die worden getraind en ondersteund door beroepskrachten van Humanitas.

De kinderen gaan dit jaar naar kampeerboerderij Groen in Oudemirdum in het Friese Gaasterland. De week is bedoeld voor ongeveer 40 kinderen van 6 t/m 12 jaar. De begeleiding is in handen van een team van 15 vrijwilligers, waaronder een apart kookteam. Nieuwe vrijwilligers zijn trouwens altijd welkom.

Voor kinderen die extra begeleiding en structuur nodig hebben (bv. kinderen met autisme of ADHD) is er een aparte week van 18 t/m 22 augustus.

Kinderen uit de Groningen kunnen aangemeld worden via kvw.noord@humanitas of Humanitas.nl . Vervolgens wordt contact opgenomen voor een intakegesprek bij ouder en kind thuis. Ouders/verzorgers wordt gevraagd om een eigen bijdrage van 40 euro voor elk kind.