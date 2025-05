Huiskamer krijgt vervolg in Oranjebuurt: “Koffie en koek op Nassauplein in strijd tegen eenzaamheid”

‘Buurproat mit kouke’. Dat is de naam van een nieuw initiatief in de Oranjebuurt dat zaterdag 10 mei van start gaat. Volgens Aletta van den Berg is het doel van dit initiatief om buurtbewoners dichter bij elkaar te brengen.

Aletta, hoe ziet het initiatief eruit?

“Vandaag, op deze zaterdag, beginnen we met de eerste editie. Het is de bedoeling dat er vervolgens om de twee weken een activiteit plaatsvindt. Dit zal plaatsvinden op het ‘zeezandje’ aan het Nassauplein, de plek waar met Koningsdag ook koffie wordt geschonken. Daar staan twee picknickbankjes en daar gaan we tussen 11.00 en 13.00 uur koffie schenken en kunnen mensen een stuk koek krijgen.”

Hoe is dit idee ontstaan?

“Het vloeit eigenlijk voort uit het initiatief De Huiskamer. Aan de Wilhelminakade, naast de supermarkt, hebben we een tijdlang de huiskamer van de wijk gehad, waar diverse activiteiten plaatsvonden. Door de coronacrisis en uitbreidingsplannen van de supermarkt is dit initiatief gestopt. En dat is eigenlijk zonde, want we merken dat er in de wijk best wel behoefte is aan dergelijke initiatieven waarbij buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.”

Zoeken jullie naar iets permanents?

“Wellicht wel. Maar we willen eerst onderzoeken waar precies behoefte aan is. Het is nu vier jaar geleden dat de Huiskamer de deuren sloot. Vanuit de buurt krijgen we regelmatig te horen dat een ontmoetingsplaats gemist wordt. Maar hoeveel draagvlak is er? Samen met Harry Bos en Jacqueline Joosse gaan we tot en met eind september een activiteit opzetten. Daarmee willen we ontdekken hoe groot de behoefte precies is.”

Je hebt het over een activiteit. Is het enkel en alleen koffie schenken?

“Nee, sterker nog, we willen de invulling eigenlijk neerleggen bij de mensen die hier behoefte aan hebben. Stel dat je het leuk vindt om jeu-de-boules te spelen, dan kunnen we dit faciliteren. Of als er behoefte is aan een bootcamp of juist aan wat muziek. Juist door zoiets te organiseren creëer je verbinding. Muziek verbindt, maar ook deelname aan een activiteit slaat bruggen.”

Is iedereen welkom?

“Ja, zeker! De Oranjebuurt is best wel een gemêleerde wijk. Er wonen studenten, jongeren, maar ook gezinnen en senioren. We hopen dat al deze groepen hieraan deel gaan nemen. We denken dat dit ook het geval zal zijn. Ik vertelde al over de picknickbankjes die op de locatie staan. We zien dat die bijvoorbeeld al gebruikt worden door studenten en andere inwoners. Dus de hoop is dat er echt een mooi samenspel gaat ontstaan.”

Stel nu dat straks in september, als de balans wordt opgemaakt, het een groot succes is. Wat dan?

“Dan willen we gaan nadenken over een permanente invulling. Hoe dat er precies uit moet zien, weten we nog niet. Maar wellicht dat we kunnen leren van hoe andere wijken dit geregeld hebben. Daarnaast organiseren we nu om de twee weken dit initiatief. Maar mocht er veel interesse zijn, dan zou zoiets mogelijk ook wekelijks kunnen. Maar laten we niet te hard van stapel lopen. We willen de komende maanden eerst onderzoeken hoeveel behoefte er is. Vandaag is de eerste keer en wij hopen dat het fantastisch wordt.”

‘Buurproat mit kouke’ vindt aanstaande zaterdag plaats van 11.00 tot 13.00 uur op het Nassauplein in de Oranjebuurt.