HSV pakt zes zetels bij verkiezingen Hanze: “Opkomst van 17% is mager”

Foto: ingezonden

Bij de medezeggenschapsverkiezingen op de Hanze is de Hanze Studentenbelangenvereniging (HSV) de grootste partij geworden. De partij laat weten blij te zijn, maar zegt ook het opkomstpercentage van 17 procent mager te vinden.

De verkiezingen vonden vorige week plaats. Een week lang konden studenten een stem uitbrengen op één van de deelnemende partijen. De medezeggenschapsraad geeft medewerkers en studenten de kans om mee te denken en mee te beslissen over het onderwijs en onderwijs gerelateerde zaken bij de Hanzehogeschool Groningen. Het gaat om een belangrijk orgaan omdat studenten en onderwijsinstellingen momenteel geconfronteerd worden met bezuinigingen. Daarnaast wordt de Hanze heringericht. De huidige zestien instituten worden samengevoegd tot zes thematische clusters van opleidingen. “Een herinrichting heeft veel impact, maar als we het goed organiseren zijn er kansen voor de kwaliteit van onderzoek en de betaalbaarheid van de Hanze”, laat Matthijs Tuinstra van de aanstaande HSV-fractie weten.

“Meer betrokken studenten maakt dat wij ons werk beter kunnen doen”

Bij de verkiezingen heeft de HSV zes zetels bemachtigd. Dat is één zetel meer dan vorig jaar. Lijst STERK pakt drie zetels. De overige negen zetels gaan naar personeelsleden van de hbo-instelling. Voor de campagne werd alles uit de kast getrokken. Meer dan honderd mensen waren vanuit HSV betrokken bij het opzetten van de campagne, het uitdelen van flyers, gadgets en het aanspreken van studenten. Toch blijft het opkomstpercentage een zorgenkindje. Fractielid Niels Pennings: “Meer betrokken studenten maakt dat wij ons werk beter kunnen doen, daarmee is 17 procent nog steeds aan de magere kant, maar deze uitslag biedt perspectief voor de toekomst.” Daarmee bedoelt Pennings dat het de hoogste opkomst is sinds de start van de coronapandemie vijf jaar geleden.

Universiteit

Ook op de Rijksuniversiteit vonden afgelopen week verkiezingen plaats. Die leverden weinig veranderingen op. Bij de studenten is de zetelverdeling vrijwel gelijk aan vorig jaar. Studentenorganisatie SOG heeft nu vijf zetels, net als Lijst Calimero. De Vrije Student behoudt twee zetels. De nieuwe partijen VSP en SVS kregen geen zetel. Bij het personeel verandert er niets. De Personeelsfractie blijft op negen zetels en de Wetenschapsfractie houdt er drie. Voor de Universiteitsraad was de opkomst hoger dan vorig jaar. Onder studenten stemde 26,4 procent, tegenover 24,1 procent in 2024. Bij medewerkers steeg de opkomst van 38,3 naar 42,1 procent.

Verslaggever Thirza Fokkens maakte een reportage over het onderwerp: