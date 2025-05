Hortus Haren blikt terug op succesvolle Open Dag met ruim tweeduizend bezoekers

Foto: Agnes Monkelbaan - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42560980

De open dag van de Hortus in Haren heeft ruim tweeduizend bezoekers getrokken. Dit weekend blikt de Hortus terug op het evenement met een filmpje.

Hoogtepunt op de open dag was de heropening van de Chinese Tuin. Deze tuin is in 1995 volledig ontworpen door een stadstuinarchitect uit China en is bijna geheel met de hand gebouwd door Chinese vaklieden, met uitsluitend Chinees materiaal. Een grondige renovatie was nodig, omdat er de afgelopen twintig jaar nagenoeg geen onderhoud aan de tuin was gepleegd. De gebouwen waren in verval geraakt, verf bladderde af en panelen met Chinese tekens waren stukgegaan. De toenmalige eigenaar, de Rijksuniversiteit, zag niets in onderhoud. Toen de gemeente twee jaar geleden eigenaar werd, veranderde dit. Gespaard geld en een legaat maakten renovatie mogelijk.

“We zijn ongelofelijk trots op onze gerenoveerde Chinese Tuin”, laat de Hortus weten. “De opening was een groot feest, met allerlei leuke Chinese activiteiten voor jong en oud. We willen alle bezoekers bedanken voor hun komst.” Het publiek kon op deze dag genieten van een drakendans, een workshop Chinees schilderen, en genieten van traditionele Dim Sum. Ook was er muziek en konden kinderen geschminkt worden. “Als je in de Chinese Tuin bent, dan word je rustig. En ik word nu nog rustiger omdat het er zo prachtig uitziet”, liet wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) bij de opening weten.

Bekijk hieronder het filmpje van de opening: