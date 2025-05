Hooghoudt na 137 jaar niet meer in familiehanden, distilleerder ‘met pijn in het hart’ verkocht aan Frans bedrijf

De Groningse distilleerder Hooghoudt, bekend van de jenevers, de Beerenburg en andere likeuren, wordt overgenomen door de Benelux-tak van het Franse La Martiniquaise.

La Martiniquaise Benelux krijgt per direct het volledige eigendom van het Groningse familiebedrijf, laat Hooghoudt dinsdagmiddag weten. De naam ‘Distilleerderij Hooghoudt’ en de verschillende drankenmerken blijven bestaan. Ook Martin Strijtveen blijft aan als directeur van de Groningse drankenproducent.

‘Pijn in het hart’

“Als familie achtten we een zelfstandige voortzetting van de onderneming niet verantwoord,” zegt Bert Hooghoudt namens zijn familie over de overname. “Wij hebben, op basis van ontwikkelingen in de markt waarbij schaalvergroting noodzakelijk is, besloten om de onderneming te verkopen. De familie heeft een sterke partner gezocht en gevonden in La Martiniquaise Benelux, een partij met een bewezen staat van dienst in de branche.”

De beslissing om het familiebedrijf te verkopen was niet makkelijk, stelt Hooghoudt: “Met pijn in ons hart, maar in de volle overtuiging, hebben we deze beslissing genomen. We kijken met trots en dankbaarheid terug op 137 jaar familiebedrijf en wensen La Martiniquaise Benelux veel succes met ons familiemerk.”

‘Markt onder druk’

Volgens directeur Strijtveen komt de overname niet onverwacht: “De markt van gedistilleerde dranken staat al enige tijd onder druk. Daarom komen er opnieuw investeringen die het groeipotentieel en de kracht van Hooghoudt maximaal kunnen benutten,” aldus Martin Strijtveen, directeur van Distilleerderij Hooghoudt.

Die investeringen moeten komen van La Martiniquaise, dat Hooghoudt verder wil laten groeien, besluit Lieven Stevens, managing director van La Martiniquaise Benelux. “We nemen graag sterke, lokale spelers op in onze groep. Hooghoudt past volledig in dat plaatje. Al meer dan 100 jaar floreert het familiebedrijf in de Nederlandse markt.”