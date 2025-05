Honderdvijftig mensen breien voor de vrijheid op Suikerterrein

Foto via organisatie Breivrijdingsdag

Op het Suikerterrein kwamen maandagmiddag zo’n honderdvijftig mensen samen om te breien. Deelnemers brachten hun breiwerk en picknick mee voor een zogeheten Pick-Knit.

Het evenement werd georganiseerd door Agnes Bakker en Nadia Dekker van Breien met Agnes en Dekkers Laboratory. Het weer zorgde voor een goede opkomst en ontspannen sfeer tijdens de eerste editie van het evenement. Naast breien genoten bezoekers van relaxte plaatjes en een muzikaal intermezzo van zangeres Myra Wortman en gitarist Rob Elfrink, met een aangepaste actuele versie van het lied “Laat ze breien” uit “Ja Zuster, Nee Zuster”.

De organisatie spreekt van een geslaagde editie. “We wilden een open, laagdrempelig moment creëren waarop mensen even konden stilstaan bij vrede, vrijheid en verbinding. Dat is gelukt,” aldus medeorganisator Nadia Dekker. “Het samen ‘activistisch’ zingen van een actuele versie van “Laat ze Breien” was voor mij echt een hoogtepunt van de middag” sluit Agnes Bakker hierbij aan.

De organisatie kijkt tevreden terug op het evenement en de mooie opkomst. De kans dat er vervolg komt op Breivrijdingsdag is dan ook groot, besluiten Bakker en Dekker.