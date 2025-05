Honderdste gemeentelijke laadpaal in gebruik genomen

Verkeerswethouder Philip Broeksma heeft dinsdag de honderdste gemeentelijke laadpaal geplaatst. De palen worden volgens de gemeente intensief gebruikt.

De gemeente meldt dat ze, dankzij een goede samenwerking met netbeheerder Enexis en de eigen aannemer, sneller kan inspelen op de groeiende vraag naar laadpunten. Uit de boven verwachting hoge verbruikscijfers blijkt dat de laadpalen intensief gebruikt worden.

Ondanks de stijgende plaatsingskosten wil de gemeente het aantal laadpunten verder vergroten, om de overgang naar elektrisch rijden te versnellen. Daarbij streeft ze ernaar, de laadtarieven betaalbaar te houden.

Er is op dit moment geen achterstand meer in de verwerking van aanvragen voor een laadpaal. De gemeente kan inmiddels minimaal 90 laadpalen per jaar plaatsen en onderzoekt voortdurend of en waar uitbreiding nodig is. De afhandeling, van aanvraag tot daadwerkelijke plaatsing, kan soms al binnen drie maanden.

Inwoners kunnen via de website van de gemeente een aanvraag doen voor een laadpaal in de buurt. Maar uitbreiding is niet overal even eenvoudig. In sommige straten heeft het elektriciteitsnet onvoldoende capaciteit voor een laadpaal. Dan moet eerst het net worden verzwaard, en dat kost extra tijd.