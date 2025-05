Het Groninger Landschap verhuist op termijn naar Euvelgunnerheem

Foto: Hardscarf via Wikimedia Commons (CC 3.0)

Het Groninger Landschap gaat op termijn verhuizen naar Euvelgunnerheem. Om die reden staat het huidige onderkomen aan de Rijksstraatweg in Haren te koop. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

De Euvelgunnerheem wordt op dit moment verbouwd. Tot 2019 woonde Thies Dijkhuis op deze boerderij. Dijkhuis was de laatste boer van Euvelgunne. Zijn leven lang woonde hij op de boerderij, aan de oude bedding van de Hunze. Samen met broer Teun en zus Fré heeft hij zich ingezet om de Hunzezone te behouden tegen de oprukkende stad. Nu vormen zijn boerderij en het omliggende land een oase te midden van stedelijke bebouwing en bedrijvigheid. De boerderij werd nagelaten aan Het Groninger Landschap. Die organisatie noemt het een buitenkans om naar de boerderij te verhuizen omdat het in het voormalig stroomgebied van De Hunze ligt. Het Groninger Landschap heeft samen met Het Drents Landschap veel inspanningen verricht om de oude loop van de rivier te herstellen.

De villa in Haren, waar Het Groninger Landschap nu is gevestigd, staat inmiddels te koop. Na verkoop zal de organisatie niet direct naar Euvelgunnerheem kunnen verhuizen. Er zal daarom in de tussentijd nog verbleven gaan worden op een tijdelijke locatie.

Verslaggever Johannes Rienks maakte een reportage over de Euvelgunnerheem: