Het Groninger Landschap breekt lans voor de mol

Molshopen: menig tuinliefhebber gruwt ervan. In het kader van de Week van de Biodiversiteit breekt natuurorganisatie Het Groninger Landschap dinsdag echter een lans voor het gravende zoogdier.

“Wist je dat mollen je tuin juist gezond houden?”, schrijft Het Groninger Landschap. “Ons advies is om deze bijna blinde gravers te omarmen in plaats van ze te bestrijden. Mollen zijn uitermate nuttig: ze houden de grond luchtig en eten insecten, zoals aardrupsen en emelten (de larven van langpootmuggen die gele plekken in je gazon veroorzaken). Wil je toch van de mollen af? Gebruik dan géén gif. Kies een diervriendelijke optie. Maak je tuin bijvoorbeeld onaantrekkelijk voor ze met boomwortels en sterk ruikende planten. Daar hebben mollen een hekel aan.”

Hoewel molshopen storend kunnen zijn, wegen de voordelen van een mol voor de gezondheid van de tuin op tegen de nadelen. Een mol in je tuin is in feite een goed teken van een gezonde en vruchtbare bodem. Van zaterdag 17 tot en met zondag 25 mei 2025 is het de Week van de Biodiversiteit. In de gemeente vinden er van dinsdag tot en met zondag achttien activiteiten plaats die de soortenrijkdom centraal stellen. Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren): “Samen met de natuurorganisaties werkt de gemeente Groningen aan het versterken en behouden van de soortenrijkdom. Dat is van levensbelang voor het voortbestaan van mens en dier. Tijdens de Week van de Biodiversiteit krijgen jong en oud de kans om daar meer over te ontdekken.”

Meer informatie over het programma vind je op deze website.