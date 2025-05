‘Herdenkingsdag verloopt bewolkt, op Bevrijdingsdag droog’

De zomerse temperaturen van afgelopen dagen krijgen komende week geen vervolg. In plaats daarvan is er veel bewolking en kan er zo nu en dan een buitje vallen.

Zondag begint de dag bewolkt. In de ochtenduren is er wellicht een glimp van de zon mogelijk. In de middag en avonduren kan er lokaal een buitje vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit noordwestelijke richting. Het wordt 10 of 11 graden. In de nacht naar Bevrijdingsdag is het deels bewolkt en kan er opnieuw een buitje vallen. De minimumtemperatuur ligt rond de 6 graden. Op Bevrijdingsdag is het droog en wordt het met af en toe zon 12 of 13 graden.

Op dinsdag heeft de bewolking weer de overhand. Verspreid over de dag kan er een buitje vallen. Bij een zwakke tot matige wind uit noordelijke richting wordt het 11 of 12 graden.