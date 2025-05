Helpman wil Paul van Brussel als trainer, maar wacht nog op toestemming van KNVB

Foto Andor Heij: Helpman - Bedum

Voetbalvereniging Helpman wil voor volgend seizoen graag assistent-trainer Paul van Brussel als hoofdtrainer hebben, maar heeft nog geen uitsluitsel van de KNVB.

“De groep heeft aangegeven graag verder te willen met Van Brussel”, aldus Helpman voorzitter Jan van der Lei. Van Brussel heeft de papieren nog niet om een tweedeklasser te trainen, maar jeugdcoördinator René Wollerich wel. Wollerich kan Van Brussel bijstaan. Helpman hoopt dat de KNVB daardoor akkoord gaat met de aanstelling van Van Brussel. “Maar de KNVB heeft nog steeds niet gereageerd”, zei Van der Lei.

Freddy Stratingh zou de nieuwe trainer van Helpman worden, maar die zag daar enkele weken geleden van af. Volgens Stratingh was er te veel onduidelijkheid over de spelersgroep.

Van der Lei snapt daar niets van: “Er gaan maar twee spelers weg en we beschikken tegenwoordig over een hele goede jeugd die kan doorstromen”.

Of Helpman volgend seizoen in de tweede of derde klasse speelt is nog niet bekend. De ploeg van de vertrekkende trainer Ommar Jager speelt nacompetitie tegen degradatie. Zaterdag is de eerste ronde thuis tegen Be Quick Dokkum.