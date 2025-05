Helpman moet nacompetitie tegen degradatie spelen na nederlaag tegen Bedum

Foto Andor Heij: Helpman - Bedum

Helpman is zaterdagmiddag veroordeeld tot het spelen van nacompetitie tegen degradatie naar de derde klasse. Thuis werd met 2-1 verloren van Bedum, dat daarmee het vege lijf redde in de tweede klasse I.

Helpman moest in het rechtstreekse duel winnen en besefte waar het om ging. Helpman startte furieus met drie goede kansen voor Remco de Haas, Tim Sanders en Wouter van der Graaf. “Daar hadden we er wel twee van moeten maken, want dan begin je zo’n wedstrijd heel anders”, baalde Helpman trainer Ommar Jager na afloop.

Helpman sterker

Bedum antwoordde met een vrije trap van Thijs Boskamp die boven op de lat belandde. Daarmee hadden beide teams binnen tien minuten het meeste kruit verschoten. Vlak voor rust stuitte Boskamp nog op Helpman doelman Rob Holscher. De Haas mikte namens het betere Helpman net voorlangs.

Na de thee waren de eerste kansjes voor Helpman en na 62 minuten was het raak. Sanders plaatste de paal in de uiterste hoek: 1-0.

Bedum werd wakker en begon aan te zetten. Na 75 minuten werd Boskamp voor Holscher gezet en de Bedum aanvaller mikte binnen: 1-1. Dat was voor Bedum genoeg. Maar Sanders had een hernieuwde voorsprong van Helpman op de schoen. Bedum doelman Jorik Smink stopte de bal ternauwernood.

Afdwingen

“Je moet dan in de laatste vijftien minuten wat afdwingen”, zei Jager. “We deden dat goed en er kwam wat gevaar uit. Maar dan loop je de kans tegen een counter aan te lopen en dat gebeurde”.

Nadat oud GVAV ‘er Patrick Venema namens Bedum al een niet te missen kans naast schoot,voltrok dezelfde Venema alsnog het vonnis. In blessuretijd vloerde Jorn Miedema een tegenstander binnen de ‘zestien’ en kreeg rood. Venema schoot de strafschop raak: 1-2.

“De nederlaag was zeker niet nodig”, aldus Jager. “We hebben gewoon een prima wedstrijd gespeeld. We hadden controle over de wedstrijd op een paar momentjes na en daar maakte de tegenstander goed gebruik van. Op dit moment overheerst de teleurstelling, want we hadden meer verdiend”.

Helpman speelt volgende week thuis in de eerste ronde van de nacompetitie tegen Be Quick Dokkum. De winnaar gaat naar de finale op 7 juni.

Helpman – Bedum 1-2. 62. Tim Sanders 1-0. 75. Thijs Boskamp 1-1. 90+3 Patrick Venema 1-2 (pen.). Rood: Jorn Miedema (Helpman, 90+2). Toeschouwers: 500.

Gorecht won de laatste wedstrijd in 2I met 3-0 van LTC uit Assen en eindigde als vierde. Gorecht speelt in de nacompetitie voor promotie naar de eerste klasse uit tegen De Tukkers of WKE’16 uit 2G zondag. Dat wordt morgen duidelijk.