Helperzoom deels afgesloten vanwege werkzaamheden aan het spoor

Foto Groningen Bereikbaar

Het deel van de Helperzoom over de zuidelijke ringweg is vanaf zaterdag in beide richtingen dicht tijdens de werkzaamheden aan het hoofdstation. Het station is de komende weken daarom grotendeels dicht.

Op de Helperzoom rijden veel treinvervangende bussen bij station Europapark en ook bouwverkeer, waardoor de weg voor auto’s wordt afgesloten. Fietsers kunnen er nog wel langs, maar die worden een stukje omgeleid langs de Kempkensberg en het Paviljoen Sterrebos.

Op het deel van de Helperzoom tussen de Haydnlaan en de Groenendaal wordt één rijrichting afgesloten voor auto’s. Het is niet mogelijk om vanuit Engelse Kamp naar het zuiden over de Helperzoom te rijden. De Haydnlaan is de omleidingsroute. Het verkeer vanuit zuidelijke richting kan wel over de Helperzoom richting Engelse Kamp.

Van zaterdag tot en met zaterdag 12 juli zijn er grote werkzaamheden aan het spoor en het station in Groningen. In deze periode rijden soms geen of minder treinen van, naar en via station Groningen. NS en Arriva zetten bussen in.