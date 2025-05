Heeft Den Haag wel echt oog voor Groningse problemen? | Grote Markt 1

Foto: Tweedekamer.nl

Na de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen, die jarenlang voor aardbevingen en schade heeft gezorgd, heeft de regering beloofd jaarlijks te rapporteren over de voortgang van het herstel en de investeringen in de regio. Op 15 april werd dit document, de ‘Staat van Groningen en Noord-Drenthe’, aan de Eerste en Tweede Kamer gepresenteerd.

Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA) en Sandra Beckerman (SP), beide Tweede Kamerleden uit Groningen, reageerden met 50 kritische vragen aan staatssecretaris Eddie van Marum (Herstel Groningen). Daarbij drongen ze onder meer aan op meer aandacht voor de psychologische impact van de aardbevingsproblematiek.

Dit zijn niet de enige Haagse besluiten met directe gevolgen voor Groningen. Tijdens de voorjaarsnota werd plotseling het gereserveerde geld voor de Lelylijn gebruikt voor een andere treinverbinding. En Groningse wooncorporaties maken zich, net als hun collega’s in de rest van Nederland, grote zorgen over de aangekondigde bevriezing van de sociale huur. Hierdoor wordt het namelijk nog ingewikkelder om betaalbare, duurzame woningen te bouwen.

De vraag dringt zich op: worden de problemen van Groningers wel echt gehoord in Den Haag? In deze aflevering van Grote Markt 1 bespreken Hesse Woertink en Ecco van Oosterhout dit met Julian en Sandra, twee belangrijke Groningse volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer.