Hartstichting doet gratis checks op bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker in Forum

Foto: Hartstichting

Mensen van 40 tot 70 jaar kunnen over twee weken (op zaterdag 24 mei) gratis hun bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker laten meten in de bibliotheek van het Forum aan de Nieuwe Markt.

De metingen zijn bedoeld voor mensen zonder hart- of vaatziekten en zonder medicijnen voor bloeddruk, cholesterol of bloedsuiker. Ook wie zich gezond voelt, is welkom. Na de meting krijgen belangstellenden meteen de uitslag en advies over een gezonde leefstijl, bijvoorbeeld over stoppen met roken, gezonder eten of meer bewegen.

De metingen zijn een initiatief van de Hartstichting. Volgens de stichting hebben veel mensen een verhoogd risico op hart- en vaatziekten zonder dat te weten. Met een eenvoudige check kan dit op tijd worden ontdekt en aangepakt.

Op de Grote Markt staat op 24 mei ook de Hartcheckbus. Die reist in mei langs alle provinciehoofdsteden om aandacht te vragen voor het belang van hartgezondheid.

De actie is een samenwerking van de Hartstichting en 2diabeat. Het Hartcheckpunt in het Forum is open van 09:30 tot 16:00 uur. Aanmelden is niet nodig.