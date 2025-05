Haren krijgt weer een Blokker; opening in de zomer

De Blokker in Haren aan de Rijksstraatweg. Foto: Google Maps

Haren krijgt weer een vestiging van Blokker. De winkel hoopt in juli de deuren te gaan openen. Dat bevestigt Blokker aan Haren de Krant.

Wie zaterdag langs het Blokker-filiaal aan de Rijksstraatweg loopt, ziet nog weinig bedrijvigheid. Maar dat gaat komende week veranderen. Rond 20 mei zullen de ramen afgeplakt gaan worden, zodat met de herinrichting begonnen kan worden. De verwachting is dat de winkel uiterlijk eind juli heropend zal zijn. Op meerdere plekken in het land zijn de afgelopen dagen stickers verschenen op panden waar voorheen een Blokker-filiaal zat, met de tekst ‘hier bloeit iets moois’. Het nieuwe Blokker heeft de afgelopen periode in kaart gebracht welke filialen van de keten destijds rendabel waren. Inmiddels is duidelijk dat Blokker in ieder geval in twaalf gemeenten winkels heropent. Haren is daar één van. Die komen boven op de ruim veertig franchisenemers, zelfstandige winkeliers die de naam van Blokker mogen gebruiken.

Lokaal

Het assortiment in de winkel zal ongeveer hetzelfde zijn als wat klanten ook gewend waren. Wat wel gaat veranderen is dat de nieuwe winkel lokaler wil zijn. “We willen ons meer op de lokaliteit richten”, zegt verkoopleider Mark Vrieze van Blokker aan Haren de Krant. “Zo hebben we ook zeker interesse om aan lokale evenementen mee te doen en contact op te nemen met Ondernemend Haren.”

Blokker

Blokker ging in november vorig jaar failliet. De huishoudketen, opgericht in 1896, had op het hoogtepunt bijna drieduizend winkels. Vorig jaar waren daar nog vierhonderd van over. Na het faillissement leek er wekenlang geen doorstart te komen, totdat Roland Palmer de merknaam opkocht. Palmer is een neef van Jaap Blokker, die het bedrijf groot maakte en in 2011 overleed.