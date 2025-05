Hard Talent Events geeft opkomende DJ’s een eerlijke kans

Hard Talent is een nieuw evenementenconcept in het Noorden, geboren uit de frustratie dat op evenementen vaak dezelfde DJ’s worden geboekt. Vriendjespolitiek en voortrekkerij is helaas de norm in de scene, en daar moet dus verandering in komen!

Bij de Hard Talent Events krijgen opkomende DJ’s wél een eerlijke kans. Talentvolle DJ’s sturen een video op waarin ze hun skills laten zien, waarna de besten worden uitgenodigd om live te komen draaien. Dit gebeurt bij DJ-school Ilianos, waar de competitie plaatsvindt. De winnaars verdienen vervolgens hun plek op events, puur op basis van talent en skills, in plaats van netwerk.

Organisator Corian Scholtens en Julian Sembiring, eigenaar van DJ School Ilianos waren vrijdagochtend aanwezig in de OOG Ochtendshow om meer over dit onderwerp te vertellen:

Geïnteresseerden kunnen de organisatie bereiken via het instagram account van Hard Talent

