Halve Marathon van Groningen zondag van start: “Eerste editie is altijd spannend”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Op de Zernike Campus wordt zondag de Halve Marathon van Groningen gehouden. Voor de eerste editie hebben zich 9.000 deelnemers aangemeld. Amber van der Schaaf van Campus Groningen, die het evenement ondersteunt, vertelt in het radioprogramma OOG op Zaterdag dat zo’n eerste editie best spannend is.

Amber, hoe gaat het met de voorbereidingen?

“Het gaat heel goed. Gisteren hebben we al een groot deel van het parcours ingericht met dranghekken en vlaggen. Op dit moment zijn we bezig met de laatste onderdelen. We bieden vandaag verschillende afstanden aan. Naast de halve marathon wordt er ook een 5 & 10 kilometer gehouden, een Kids Run van 2,5 kilometer en een Family Run van 5 kilometer.”

De Halve Marathon voert ook door de binnenstad. Gaat het winkelend publiek hier hinder van ondervinden?

“Nee. Het klopt inderdaad dat deelnemers de binnenstad aandoen. Alle parcoursen maken een ronde door het buitengebied richting Dorkwerd. De langste afstand gaat vervolgens via het Noorderplantsoen en de Vismarkt uiteindelijk weer terug naar de Zernike Campus. De start van deze afstand is echter al heel vroeg. We ontvangen de deelnemers vanaf 07.30 uur. De winkels in de binnenstad gaan om 12.00 uur open, dus wanneer zij de deuren daar openen zijn de lopers allang gepasseerd. Uiteindelijk verwachten we dat iedereen om 15.00 uur gefinisht zal zijn.”

Hoe is dit evenement tot stand gekomen?

“Golazo Noord-Nederland zocht contact met ons. Deze organisatie organiseert bijvoorbeeld ook de 4 Mijl. Zij hadden heel duidelijk de wens vernomen dat er in Groningen behoefte is aan een halve marathon. Een start en finish op Zernike, dat leek hen wel wat. Eigenlijk kun je zeggen dat wat we hier vandaag gaan doen, een doorontwikkeling is van Dwars door Groningen.”

Het gaat vandaag om de eerste editie. Spannend?

“Jazeker. We willen heel graag dat vandaag alles goed verloopt. Er doen vandaag 9.000 deelnemers mee aan de verschillende afstanden. En we hopen dat wij allemaal een fantastische dag zullen hebben. De Halve Marathon Groningen zet zich dit jaar in voor het Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis. De organisatie roept alle deelnemers op om een verschil te maken voor ernstig zieke kinderen door hun tijd in het ziekenhuis dragelijker te maken. Later vandaag zal de cheque overhandigd worden met het bedrag dat tot dan toe is opgehaald.”

