Halve Marathon van Groningen smaakt naar meer: “Van tevoren was er gezonde spanning”

De start van de Halve Marathon. Foto: Annelies van Santen

De eerste editie van de Halve Marathon van Groningen is een succes geworden. Volgens Johan Meijer van Golazo Noord-Nederland smaakt het evenement naar meer.

Johan, hoe is het vandaag gegaan?

“Het was fantastisch. Op dit moment zijn we druk bezig met opruimen. Rond 14.30 uur kwamen de laatste deelnemers over de finish. Dat betekent dat wij hard aan de bak moeten om hekken en andere attributen op te ruimen. Op dit moment zijn veegwagens van de gemeente Groningen onderweg, dus dat gaat gestroomlijnd, en we kijken terug op een hele mooie dag. Dat het gedurende de afstanden regende was misschien wat minder prettig voor een deel van de deelnemers. Maar tot incidenten heeft het niet geleid.”

Het was de eerste editie van dit evenement. Was er ook spanning van tevoren?

“Ik denk dat je kunt spreken van een gezonde wedstrijdspanning. De wedstrijd is heel anders dan een urban trail. In die zin komt het wellicht in de buurt van een 4 Mijl. Maar wat je zegt klopt: het is nieuw. Waar bij een 4 Mijl iedereen weet wat er staat te gebeuren, heb je nu echt een nieuw parcours. Dat maakt het bewerkelijker. Maar we zijn heel blij met de keuzes die er gemaakt zijn. Eigenlijk kunnen we zeggen dat alles wat we van tevoren bedacht hebben, ook in de praktijk zo is uitgekomen.”

Er werden vandaag verschillende afstanden aangeboden hè?

“In totaal hadden we vandaag 9.500 deelnemers. Zij konden zich inschrijven voor een bepaalde afstand. We hadden de Halve Marathon, de 5 en 10 kilometer, een Kids Run van 2,5 kilometer en een Family Run van 5 kilometer. Start en finish van alle afstanden vond plaats op de Zernike Campus. Alle parcoursen maakten een ronde door het buitengebied richting Dorkwerd. De langste afstand ging vervolgens via het Noorderplantsoen en de Vismarkt uiteindelijk weer terug naar de Zernike Campus.”

Wie heeft de Halve Marathon gewonnen?

“Dat is Tom Hendrikse. Als topatleet kwam hij als eerste over de finish. Na afloop ben ik even naar hem toegelopen, want ik was toch wel benieuwd wat hij nu van deze eerste editie vond. Hij was in zijn antwoord heel helder. Hij vond het beter en leuker dan verwacht. Hendrikse was ook onder de indruk van het parcours. Uiteraard heb ik ook met andere deelnemers gesproken. Het ging om veel breedtesportdeelnemers, die erg enthousiast waren.”

Komt dat door het parcours, dat in zekere zin uniek is?

“Ik weet niet of je het uniek kunt noemen. Wel is het een mooie loop waarbij natuur en buitengebied gecombineerd worden met de binnenstad. Dat wordt heel duidelijk door de deelnemers gewaardeerd. En wat ook heel leuk is, is dat er veel publiek aanwezig was. Bij Reitdiep waren veel mensen aanwezig die de deelnemers stonden aan te moedigen, maar ook bij Dorkwerd, bij de sluis bij het Van Starkenborghkanaal en in de binnenstad. Dit evenement heeft dus niet alleen hardlopers getrokken. Dat is een mooi gegeven.”

En dan de vraag der vragen: volgend jaar weer?

“Officieel moeten we dit evalueren en nabespreken. Maar als het aan mij ligt komt er volgend jaar weer een editie. Er is zoveel enthousiasme en er is zoveel potentie. Ja, wat mij betreft komt er een vervolg.”

Voorlopig kunnen de hardloopschoenen ook opgeruimd worden hè?

“Voor wat betreft de wedstrijden in Groningen wel, ja. Het eerstvolgende evenement dat wij organiseren is de 4 Mijl. Die gaat gehouden worden op 12 oktober aanstaande. Het is overigens wel goed dat je dit benoemt, want we zien dat het ontzettend hard loopt met het aantal aanmeldingen. Mocht je hieraan deel willen nemen en je hebt je nog niet aangemeld, doe dat dan vandaag direct nog. Er kunnen 12.000 deelnemers meedoen. Maar vol is ook echt vol. Meer informatie vind je op deze website.”

Verslaggever Annelies van Santen maakte een filmpje van de deelnemers: