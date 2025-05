Grootschalige werkzaamheden Hoofdstation van start (foto’s)

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op het Hoofdstation zijn zaterdag grootschalige werkzaamheden van start gegaan. Hierdoor rijden er de komende periode geen treinen.

Het team dat belast is met het uitvoeren van de werkzaamheden liet er ook geen gras over groeien. Kort na het vertrek van de laatste trein werd er in de nacht van vrijdag op zaterdag gestart met het werk. Zo werden diverse digitale vertrekborden weggehaald en werd even verderop begonnen met het installeren van incheckpoortjes. Ook op het spoor tussen het Hoofdstation en station Europapark werd infrastructuur verwijderd.

Doorkoppelen spoorlijnen

Het demonteren gaat ook zaterdag overdag verder. Dit is nodig om de infrastructuur op het Hoofdstation te kunnen wijzigen. Zo zullen de spoorlijnen doorgekoppeld worden zodat een trein uit de richting Zuidhorn of Delfzijl door kan rijden naar Europapark. Daarnaast gaat er gewerkt worden aan de bouw van perrons, het vervangen en verplaatsen van wissels en wordt er een busonderdoorgang geplaatst. In de toekomst zullen de stads- en streekbussen niet meer vanaf de noordzijde van het Hoofdstation vertrekken, maar vanaf de zuidzijde.

Bussen in plaats van treinen

Vanwege de werkzaamheden rijden er tot maandagochtend geen treinen tussen Groningen en Zuidhorn en ook rijden er geen treinen richting Delfzijl en Roodeschool. Vervoersbedrijf Arriva zet op deze lijnen bussen in. Tot en met 13 juli rijden er geen treinen tussen het Hoofdstation en Groningen Europapark. Ook op dit traject worden bussen ingezet. Treinen richting Zwolle en Zuidbroek vertrekken vanaf Europapark. De eerste indruk is dat het zaterdagochtend voor reizigers enigszins wennen is, maar van problemen is geen sprake.