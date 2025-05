Groningse scholieren bezoeken op Europadag Oldenburg: “Ze zijn net als wij”

Scholieren van het Praedinius Gymnasium brachten op Europadag een bezoek aan Oldenburg. Foto: ingezonden

Een groep scholieren van het Praedinius Gymnasium heeft afgelopen week in het kader van Europadag een bezoek gebracht aan Oldenburg. Volgens docent Liseth Heck-de Weerd van de school gaat het om een bezoek dat in meerdere opzichten belangrijk is.

Liseth, jullie organiseren vaker een dergelijke uitwisseling met deze school in Duitsland hè?

“Dat klopt. De eerste keer was tijdens ons honderdjarig bestaan. Dit was de derde keer dat we een bezoek hebben gebracht, waarbij het dit keer specifiek ging om een uitwisseling in het kader van de Europadag. Op 9 mei 1950 werd in Luxemburg met de historische Schumanverklaring de basis gelegd voor de Europese Unie. Het is een dag die sinds 1985 gevierd wordt. Hoewel dat vieren er wat bekaaid vanaf komt. Samen met mijn collega Wouter Wolke, die docent Geschiedenis is, heb ik een plan bedacht om elkaar juist op deze dag te gaan ontmoeten en om te ontdekken wat elkaar bindt.”

Bedoel je dat Europadag een beetje in de vergetelheid is geraakt?

“Ja, eigenlijk wel. Aan de Eems Dollard Regio hebben we een financiële bijdrage gevraagd om deze reis mogelijk te maken. Dat bleek mogelijk, waarbij we een geldbedrag hebben gekregen om de reis per trein en bus te kunnen maken. We zijn met 25 leerlingen daar naar toe gegaan. En we hebben daar twee hele interessante dagen gehad. Bij het programma was ook de burgemeester van de gemeente Oldenburg aanwezig. Ik vroeg aan hem welke aandacht er specifiek is voor de Europadag. We kwamen tot de slotsom dat we in Nederland 5 mei hebben. In Duitsland is dat 8 mei, wanneer V-day wordt gevierd, de dag dat nazi-Duitsland zich finaal overgaf aan de geallieerde strijdkrachten. Maar op 9 mei gebeurt er eigenlijk niks. Terwijl Europa juist de afgelopen jaren steeds belangrijker is geworden.”

Op welke manier was er in jullie programma aandacht voor die verbondenheid?

“We hadden verschillende workshops opgezet waar leerlingen in gemengde groepen mee aan de slag gingen. Zo is er een website gemaakt met de beste bezienswaardigheden die er in Duitsland en Nederland zijn te vinden. Daaruit bleek dat beide landen elkaar qua bezienswaardigheden veel te bieden hebben. Er is een filmpje opgenomen over specifieke stereotypen die er over beide landen leven en er is een reisgids voor jongeren uit beide landen ontwikkeld, met tips en hints als je een bezoek brengt aan Nederland of Duitsland.”

Hoe waren de reacties van de leerlingen?

“Er was toch wel wat verbazing. De scholieren gingen met een bepaald beeld naar Duitsland. Maar eenmaal aangekomen bleken hun Duitse leeftijdsgenoten net zo gekleed te zijn als dat zij qua kleding dragen. Maar er waren ook verschillen. Deze school in Oldenburg werkt bijvoorbeeld volledig met Apple-producten. Terwijl wij als school toch flinke financiële uitdagingen hebben hoe we het qua apparatuur moeten regelen. Maar tegelijkertijd bleek ook niet alles perfect te zijn. Zo beginnen de lessen daar ’s ochtends al om 07.50 uur. Ik denk dat ze veel geleerd hebben. Sowieso qua beeldvorming, maar ook op het gebied van taal. Het gaat om leerlingen uit de vierde klas die nu drie jaar Duits hebben. Op het gebied van gesprekjes voeren hebben ze denk ik hele mooie stappen gezet.”

Het internationale karakter kreeg extra cachet tijdens jullie overnachting hè?

“We hebben de nacht doorgebracht in Ahlhorn. Kort na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft de school, met wie we de uitwisseling hadden, een groep Oekraïners opgevangen in een gebouw dat zij daar bezitten. Toen we daar aankwamen, werden we onthaald door een groep van zeventig jongeren die op het punt stonden om een concert te geven. Dat hebben we bijgewoond waarbij er nummers als ‘Pirates of the Caribbean’ en ‘Hallelujah’ werden gespeeld. Met frisdrank hebben we het tot een uur of 00.30 uur gezellig gemaakt. De volgende dag zijn we weer teruggekeerd naar Groningen. Het was een kort en krachtig bezoek.”

Gaat er ook een tegenbezoek volgen?

“Daar gaan we over nadenken. Sowieso gaan we dit bezoek evalueren. Wel is het zo, dat vanwege de samenwerking met deze school, we al een aantal keren stagiaires van deze school hier ontvangen hebben, waarbij ze met ons meegelopen hebben. Maar een eventueel vervolg lijkt ons wel heel leuk.”