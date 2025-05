Groningse overheden bundelen krachten voor jong talent in publieke sector

Foto: Joris van Tweel

De provincie Groningen en de Groninger gemeenten gaan structureel samenwerken om jong talent voor de publieke sector aan te trekken en te behouden. Er is een gezamenlijk traineeprogramma opgezet dat in september van start gaat.

Een traineeprogramma is een baan voor starters, waarbij je binnen een organisatie wordt opgeleid voor een bepaalde positie. Je krijgt dus interne scholing en werkt tegelijkertijd met veel verantwoordelijkheden in een startersfunctie. De samenwerking die de provincie en de gemeenten nu zijn aangegaan, bestaat uit een terugkerend traineeprogramma dat zich richt op hbo- en wo-afgestudeerden. Andere publieke organisaties in de regio kunnen jaarlijks besluiten om mee te doen. Op deze manier ontstaat een sterk netwerk van overheden dat gezamenlijk investeert in de toekomst van de publieke sector.

Het traineeprogramma, dat ‘De Toekomst van Groningen’ heet, duurt twee jaar. Trainees werken in die periode aan drie verschillende opdrachten van elk acht maanden, steeds bij een andere organisatie. Op vrijdagen volgen ze samen met andere trainees een opleidingsprogramma bij Vonk Traineeship op het Suikerunieterrein. Zo ontwikkelen ze zich in hoog tempo en doen ze ervaring op binnen verschillende overheden in Groningen. Gedeputeerde Gouke Moes (BBB): “Als je studeert in Groningen, ligt de wereld aan je voeten. Wat is er dan mooier dan ook hier te beginnen aan een mooie carrière? De regio heeft daarvoor genoeg te bieden.”

Meer informatie over het programma vind je op deze website.