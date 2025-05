Groningse mbo-studenten winnen prijs met duurzaam mestplan

Foto via Terra MBO

Vier studenten van Terra MBO in Groningen hebben de Challenge Duurzaamheid in het Onderwijs gewonnen. Ze kregen de prijs deze vrijdagmiddag tijdens een duurzaamheidsevent voor het onderwijs in Den Haag.

De Challenge Duurzaamheid in het onderwijs is een initiatief dat gericht is op het stimuleren van duurzame ideeën van leerlingen om hun school of schoolomgeving duurzamer te maken. Leerlingen en studenten mochten ideeën indienen om hun school of omgeving duurzamer te maken.

Studenten Lucy Dijkema, Thijs Martens, Rick Holtman en Robin Flinkert willen onderzoeken of het composteren van mest een oplossing kan zijn voor het mestprobleem in Nederland. Ze kijken of dit minder schadelijke stoffen oplevert en beter is voor het hergebruik van mest.

Om dit uit te zoeken, bezoeken ze boerderijen en praten ze met experts. Voor hun idee krijgen ze nu geld om het onderzoek verder uit te voeren. “Ze hebben er heel veel werk in zitten”, vertelt docente Annely Muilwijk. “Ze zijn voor hun onderzoek zelfs twee dagen naar Schiermonnikoog geweest. Wij als docenten zijn ontzettend trots op ze en blij voor ze!”